Nieuw kapsel dwingt Tottenham tot onderzoek naar derde ‘coronavergrijp’

Serge Aurier heeft zich mogelijk in de nesten gewerkt bij Tottenham Hotspur. De London Evening Standard schrijft dat de 27-jarige vleugelverdediger zich niet heeft gehouden aan de coronamaatregelen en dat de clubleiding van the Spurs daarom een onderzoek is gestart. Aanleiding hiervoor is een post op Instagram, waarin Aurier laat zien dat hij een nieuw kapsel heeft.

Aurier plaatste dinsdagavond een foto op Instagram, waarop hij poseert met een nieuw kapsel en een andere man. In de post tagt de verdediger van Tottenham Hotspur Justin Carr, een op social media bekende kapper, en voegt hij de hashtag #LeCoiffeurEstBon toe, wat zich laat vertalen als ‘de kapper is goed’. Indien Aurier daadwerkelijk zijn kapsel onder handen heeft laten nemen, is dat tegen de coronamaatregelen van de Britse regering. De kappers in het Verenigd Koninkrijk zijn voorlopig nog tot juli gesloten.

Het is tegelijkertijd verboden om je te laten knippen door iemand van buiten je eigen huishouden. Om die reden hebben de foto’s van Aurier tot de nodige onrust op social media geleid. “We onderzoeken de omstandigheden en zullen dit incident op gepaste wijze aanpakken”, zo laat een zegsman van Tottenham weten aan de London Evening Standard. Het is niet de eerste keer dat Aurier de coronaregels aan zijn laars lapt.

In april moesten Aurier en Moussa Sissoko hun excuses maken, nadat ze samen waren gaan trainen en daar beelden van op social media gedeeld hadden. Op dat moment was het nog verboden om met mensen uit verschillende huishoudens samen te trainen en het incident volgde ook nog eens op een eerdere dubieuze trainingsessie. Tottenham-manager José Mourinho werd eerder in april betrapt toen hij met Tanguy Ndombele, Aurier, Ryan Sessegnon en Davinson Sánchez in een park in Barnet trainde, wat tot de nodige opschudding leidde.

Tottenham heeft juist deze week langzaam de trainingen in aangepaste vorm hervat. De spelers van de Premier League-clubs worden twee keer per week getest op het coronavirus. Het is nog altijd de bedoeling dat de Engelse competitie in juni weer hervat gaat worden.