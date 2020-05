Van Nistelrooij komt met opmerkelijke reactie op ‘alcohol-verhaal’ Capello

Fabio Capello keek in gesprek met Sky Sports terug op de kortstondige samenwerking met Ronaldo Luís Nazário de Lima bij Real Madrid in 2006. De Italiaanse trainer noemde de Braziliaanse spits ‘het grootste talent dat hij ooit getraind had’, al was volgens Capello ook behoorlijk wat aan te merken op de professionaliteit van Ronaldo en de voormalig oefenmeester van Real zette zijn mening kracht bij met een uitspraak van Ruud van Nistelrooij.

Volgens Capello stonden de kwaliteiten van Ronaldo buiten kijf. "Maar hij was ook de speler die mij de grootste problemen bezorgde in de kleedkamer. Hij organiseerde feestjes en deed van alles. Ruud van Nistelrooij zei toen een keer tegen me dat de kleedkamer naar alcohol stonk." De Nederlander was op dat moment bezig aan zijn eerste seizoen bij de Madrileense grootmacht. Ronaldo werd halverwege het seizoen 2006/07 verkocht aan AC Milan.

A tenor de unas declaraciones que se le atribuyen a Fabio Capello, señalando que yo, en su día, le comenté que el vestuario del @realmadrid "olía a alcohol" quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima. pic.twitter.com/Z2xmRFwZpN — Ruud van Nistelrooy (@RvN1776) May 20, 2020

Van Nistelrooij heeft inmiddels kennis genomen van de uitspraken van Capello, die volgens hem niet helemaal de waarheid spreekt. "In het licht van enkele verklaringen van Capello, waarin ik tegen hem gezegd zou hebben dat de kleedkamer van Real naar alcohol stonk, wil ik dergelijke beweringen ontkennen", schrijft Van Nistelrooij woensdag op Twitter. "De kleedkamer bij Real heeft vanaf de eerste dag maximale professionaliteit getoond. Van de eerste tot de laatste ploeggenoot werkten en verdedigden we het wapen van de club op een uiterst professionele manier."

Ronaldo liet zich in 2017 tegenover Fox Sports Brasil al uit over zijn werkrelatie met Capello bij Real. "Ik vertrok tegen mijn wil in. Ik kreeg problemen met Capello. Als ik maar honderd gram boven mijn streefgewicht zat, werd ik al uit het elftal gezet. Ik ben een tolerant mens dat zich altijd begripvol opstelt, maar Capello kon ik gewoon niet begrijpen. Ik begreep zijn houding als trainer, maar in het voetbal maakt honderd of tweehonderd gram extra het verschil niet. Het gaat om de prestaties en hij weigerde om mij daarop af te rekenen." Ronaldo zette in 2011 een punt achter zijn actieve loopbaan.