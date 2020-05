Ronald en Erwin Koeman volgen voorbeeld van Van Dijk en Suárez

Ook Ronald en Erwin Koeman steunen FC Groningen door vier seizoenkaarten aan te schaffen. Daarmee volgen de broers het voorbeeld van Virgil van Dijk en Luis Suárez, die eerder al lieten weten dat ze hun oude club te hulp zouden schieten. Ronald Koeman maakt via Twitter bekend dat de vier seizoenkaarten beschikbaar zullen worden gesteld aan het goede doel.

“De band van de familie Koeman met FC Groningen is nog steeds sterk. Dus helpen Erwin en ik de club met vier seizoenkaarten en stellen die beschikbaar voor het goede doel”, schrijft de bondscoach van het Nederlands elftal op Twitter. Zowel Ronald als Erwin Koeman begon zijn loopbaan bij FC Groningen. Eerstgenoemde droeg tussen 1980 en 1983 het shirt van de Trots van het Noorden, terwijl zijn twee jaar oudere broer over twee periodes voor de club speelde: tussen 1978 en 1979 en tussen 1982 en 1985.

Nijland over de parels van Groningen: 'Van Dijk had dat minder dan Robben'

Hun vader Martin heeft tevens een verleden bij FC Groningen, daar hij tussen 1963 en 1973 voor de club en diens voorganger GVAV speelde. In het Hitachi Capital Mobility Stadion is na het overlijden van Koeman senior in 2013 een tribune naar hem vernoemd. “Legendes! Bedankt Ronald en Erwin!”, zo schrijft FC Groningen op Twitter als dankwoord richting de gebroeders Koeman. De club lanceerde de seizoenkaartcampagne 'Laat ons weer eens juichen' afgelopen woensdag, nadat bekend werd dat de club diep in een financiële crisis zit als gevolg van de coronacrisis. Daardoor moesten elf medewerkers ontslagen worden, terwijl vijf openstaande vacatures niet ingevuld zullen worden.

Van Dijk maakte bekend dat hij vier seizoenkaarten had aangeschaft, terwijl ook Suárez zijn hulp toezegde. Hoe de aanvaller van Barcelona dat ging doen, maakte hij voorlopig niet bekend. Erik Nevland en Hans Hateboer doneren seizoenkaarten aan het Jeugdfonds Groningen. Martin Drent veilde een shirt van Rot Weiss Erfurt voor 1250 euro. De oud-aanvaller speelde zijn enige twee Europese wedstrijden tegen de Duitsers. Met de opbrengst schaft hij zeven seizoenkaarten aan voor 'fans die het op dit moment financieel niet kunnen opbrengen'.