‘Zou me niet verbazen als clubs zich voor hem bij Manchester United melden’

Scott McTominay beleefde onder José Mourinho zijn vuurdoop bij Manchester United en ook onder diens opvolger Ole Gunnar Solskjaer komt de Schotse middenvelder geregeld aan spelen toe. Brian McClair is een bewonderaar van McTominay en hoopt dat hij nog lang aan de club verbonden zal zijn. De oud-speler van the Red Devils, tussen 1987 en 1998 actief op Old Trafford, waarschuwt echter ook voor eventuele kapers op de kust.

"Ik denk dat hij een geweldige speler voor Manchester United kan worden", zo velt McClair een positief oordeel over McTominay op het YouTube-kanaal Superstar Speakers. "Zijn situatie is vergelijkbaar met die van Darren Fletcher, die ook uit de eigen opleiding afkomstig was. McTominay heeft ambitie, is een supporter van Manchester United en hij doet er alles aan om te slagen." De oud-aanvaller prijst de veerkracht van de jonge middenvelder. "Hij heeft al de nodige tegenslagen, zoals groeipijnen, blessures en ziektes, overwonnen."

"Hij heeft het in zich om uit te groeien tot een clublegende", spreekt McClair zijn hoop uit voor de toekomst. "Voorwaarde is wel dat hij Manchester United dan lang genoeg trouw blijft. Maar het zou me niet verbazen als clubs zich op termijn melden voor hem bij Manchester United." De huidige verbintenis van McTominay bij Manchester United loopt nog drie jaar door, waardoor belangstellenden sowieso met een transfersom over de brug moeten komen.

Kort na de entree van Solskjaer bij Manchester United, begin 2019, stond McTominay nog op het punt om op huurbasis naar Celtic te vertrekken. Mede vanwege een blessure bij Paul Pogba bleef een tijdelijke overgang naar the Bhoys echter uit. De 23-jarige middenvelder, met twaalf interlands voor Schotland achter zijn naam, veroverde al snel een basisplaats en McTominay staat inmiddels op 74 wedstrijden namens Manchester United. In maart maakte hij kort voor tijd nog een doelpunt in de met 2-0 gewonnen derby met Manchester City, al was dat wel als invaller.