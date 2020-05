Nederlandse clubs strijden met Celtic en Monaco

Rafa Silva heeft wel oren naar een transfer richting Arsenal. De middenvelder heeft echter een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro staan in zijn contract met Benfica, wat een overgang tijdens de coronacrisis kan bemoeilijken. (Correio da Manhã)

(Football Insider)

Celtic, AS Monaco en New York Red Bulls zijn echter ook in de markt voor de jonge aanvaller van West Ham United.