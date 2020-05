‘Bryan Linssen sluit verrassend akkoord met jaarsalaris van een miljoen euro’

De toekomst van Bryan Linssen ligt in Turkije, zo weet Aksam woensdag te melden. De 29-jarige vleugelaanvaller is bij Vitesse in het bezit van een aflopend contract en kan derhalve komende zomer transfervrij van club wisselen. Linssen zou naar verluidt reeds een akkoord hebben bereikt met Besiktas, dat bereid is om hem een miljoen euro op jaarbasis te betalen.

De coronacrisis heeft in financieel opzicht behoorlijke gevolgen bij Besiktas. De Turkse topclub wil komende zomer afscheid nemen van spelers die met hun torenhoge salaris zwaar op de begroting drukken en zoekt naar goedkopere opties. Trainer Sergen Yalcin is reeds bezig met de invulling van zijn selectie voor volgend seizoen en is daarvoor uitgekomen bij Linssen. Omdat het contract van de aanvaller bij Vitesse afloopt, hoeft er door Besiktas geen transfersom betaald hoeft te worden.

Aksam meldt dat Besiktas, opmerkelijk genoeg, ook geen tekengeld hoeft te betalen voor Linssen, voor wie er een jaarsalaris van een miljoen euro in het vooruitzicht is gesteld in Istanbul. Met Jeremain Lens bevat de selectie van de huidige nummer vijf van de Süper Lig nog een Nederlander, al is het de vraag of hij volgend seizoen nog altijd bij de Turkse grootmacht speelt. Besiktas zou graag afscheid willen nemen van Lens, ondanks zijn tot medio 2022 lopende contract.

Feyenoord was eerder nadrukkelijk geïnteresseerd in de transfervrije Linssen, maar beide partijen wisten er niet uit te komen. “Feyenoord zou sportief een fantastische stap zijn geweest, maar op mijn 29e moet het ook financieel een stap vooruit zijn. Het is niet zo dat ik een geldwolf ben. Maar als de eerste aanbieding minder is dan die van Vitesse, dan had ik net zo goed hier kunnen blijven. Zoiets doet ook wat met je gevoel”, zei Linssen in gesprek met De Telegraaf over de onderhandelingen met Feyenoord.

Er is tevens belangstelling vanuit de Verenigde Staten, Verenigde Arabische Emiraten, Australië, China en de Bundesliga. “Dat is heel serieus, maar de clubs daar zijn nu druk met het hervatten van de competitie, zodat het even op een lager pitje staat”, aldus Linssen over de interesse vanuit Duitsland. Zijn naam werd eerder nog niet in verband gebracht met Besiktas.