‘Renato Tapia heeft nog altijd twee concrete opties in Europa’

Renato Tapia vervolgt zijn loopbaan wellicht in Europa, want de middenvelder staat volgens het Peruviaanse medium Libero in de belangstelling van de rivalen Celtic en Rangers FC. Het is niet bekend of de topclubs uit de Schotse Premier League daadwerkelijk van plan zijn om Tapia binnenkort een contract aan te bieden. De 53-voudig international van Peru bracht maandag via Instagram naar buiten dat Feyenoord niet met hem verder wil, waardoor hij op zoek moet naar een nieuwe club.

Zowel Celtic als Rangers FC is op zoek naar versterkingen van topklasse voor het middenveld, zo klinkt het. Tapia werd tijdens de transferperiode in januari door Voetbal International al in verband gebracht met de grootmachten uit Glasgow. Een definitief vertrek naar een van deze clubs kwam echter nooit van de grond. In een eerder stadium kwamen ook al de namen van Real Betis, Boca Juniors en Cruz Azul naar voren in verschillende buitenlandse media.

Tapia ging maandag in een Instagram-sessie met César Vivar, journalist van Radio Ovación, nader in op de belangstelling van Cruz Azul. "Dat zou mooi zijn geweest, maar de omstandigheden op dat moment waren niet juist. Ik heb de deur nooit dichtgegooid voor Cruz Azul. Op dat moment was het het beste om te blijven (bij Feyenoord, red.) en dat was achteraf ook de beste keuze." Volgens Voetbal International wilde Feyenoord Tapia eerder al verkopen aan Lokomotiv Moskou, maar ondanks een lucratief contract bleef een overgang naar Rusland uit.

Een langer verblijf bij Feyenoord lijkt geen optie te zijn, zo benadrukte Tapia in het vraaggesprek met bovengenoemde journalist. "Op 30 juni loopt mijn contract bij Feyenoord af en de club heeft besloten om de verbintenis niet te verlengen." De middenvelder, die in januari 2016 arriveerde in De Kuip, kwam in het shirt van Feyenoord tot 2 doelpunten en 4 assists in 69 wedstrijden. Voor de coronacrisis maakte Tapia onder Jaap Stam nog geregeld speelminuten, maar diens opvolger Dick Advocaat gebruikte de Zuid-Amerikaan voornamelijk als invaller. Tapia wil geen overhaaste beslissing nemen en weegt alle opties eerst zorgvuldig af, voordat hij een definitief voor een club kiest.