Danny Rose haalt weer uit: ‘Alsof we proefkonijnen of laboratoriumratten zijn’

Met ‘Project Restart’ werkt de Premier League toe naar de hervatting van het seizoen 2019/20, met 12 juni als beoogde startdatum. De clubs mogen weer trainen in groepjes van vijf, met als strikte voorwaarde dat alle betrokkenen eerst een negatieve coronatest inlevert. Danny Rose uitte eerder al zijn zorgen en de door Tottenham Hotspur aan Newcastle United verhuurde linksback is nog steeds sceptisch over de plannen om binnenkort weer te voetballen.

"Ik wil dolgraag weer spelen", benadrukt Rose in de Lockdown Tactics Podcast. "Maar met wat er momenteel gaande is, met mensen die veel meer moeite hebben met het doorstaan van de coronapandemie. Dan is het voor mij niet gepast om ook maar ergens over te klagen." Desondanks heeft de vleugelverdediger zo zijn ergernissen. "Afgezien van het feit dat veel mensen suggereren dat we weer moeten gaan spelen, alsof we proefkonijnen of laboratoriumratten zijn. We gaan in deze fase eerst experimenteren en zien dan wel of er vooruitgang wordt geboekt of niet."

Rose denkt te weten waarom veel voetballiefhebbers vinden dat er snel weer moeten worden gespeeld in de Premier League. "Ik hoor de mensen thuis al zeggen: ‘Ze verdienen behoorlijk veel geld, dus moeten ze maar snel weer aan het werk gaan’. Dan denk ik gelijk: Is het allemaal wel de moeite waard?. Ik loop mogelijk risico’s omdat mensen vermaakt willen worden. Daar maak ik eerlijk gezegd liever geen deel van uit." Watford-aanvoerder Troy Deeney liet dinsdag al weten dat hij onder de huidige omstandigheden liever niet wil trainen. Later die dag kwam Watford met het bericht het een speler en twee stafleden positief hadden getest op het coronavirus.

De linksback van Newcastle United haalde vorige week op zijn Instagram-pagina al uit naar de plannen omtrent “Project Restart’. "Het is een fucking grap, ik ga er niet over liegen. De regering zegt voetbal terug te brengen omdat het de moraal van de natie een boost zal geven. Ik geef geen fuck om de moraal van de natie!" Het Verenigd Koninkrijk is met meer dan 32.000 coronadoden het op een na zwaarst getroffen land ter wereld, waardoor Rose het zeer vreemd vindt om over hervatting van de competitie te praten. "Het leven van mensen staat op het spel, begrijp je? Er mag niet eens over voetbal worden gesproken totdat de cijfers massaal zijn gedaald. Het is bullshit."