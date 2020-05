Drogba was in tranen: ‘Waar moet ik nog in geloven? Het is bijna voorbij’

Chelsea veroverde in 2012 voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Champions League, na winst op Bayern München in een spectaculaire finale in de Allianz Arena. Didier Drogba tekende in de slotfase voor de cruciale gelijkmaker en de aanvaller uit Ivoorkust nam ook de beslissende penalty in de strafschoppenserie voor zijn rekening. Drogba kijkt acht jaar later via een post op Instagram terug op de voor Chelsea magische avond in München.

"Acht jaar geleden werd de manager (André Villas-Boas, red.) ontslagen", graaft de inmiddels gestopte Drogba in zijn herinnering. "Tijdens een teambespreking kwamen we tot de conclusie dat wij als spelers deels verantwoordelijk waren voor zijn vertrek. Aanvoerder John Terry deed zijn verhaal, net als Frank Lampard en Petr Cech." Het winnen van het miljardenbal werd het ultieme doel van met name de routiniers. "We maakten al acht jaar jacht op die prijs en kwamen nooit verder dan slechts een finaleplaats (in 2008, red.). We spraken af om onze ego’s opzij te zetten en elkaar uit te dagen voor dat ene doel."

"Na die vergadering vroeg ik aan de pas 23-jarige Juan Mata: ‘Alsjeblieft maestro, help mij met het winnen van de Champions League’. Hij keek me aan en zei: ‘Man, je bent gek, jij bent Didier Drogba, jij gaat mij helpen met het winnen van de Champions League", blikt de oud-aanvaller van Chelsea terug op het gesprek met de Spaanse middenvelder. "Ik vertelde Mata dat ik in mijn acht jaar bij de club er nooit in was geslaagd om die prijs te veroveren en dat ik er heilig in geloofde dat hij daarvoor ging zorgen. Ik zei ook dat ik hem dan een cadeau zou geven, dat was eind februari."

Chelsea wist de finale van het miljardenbal te bereiken, net als vier jaar eerder. "We waren in het stadion van Bayern, dat was ondergedompeld in een soort rode golf. Acht minuten voor tijd kwamen zij op voorsprong (kopbal van Thomas Müller, red.). Toen ik daarna moest aftrappen was alle hoop bij mij verdwenen." Drogba werd echter opgepept door Mata. "De jonge man zei tegen mij: ‘Geloof erin Didi, je moet blijven geloven’. Ik keek naar de klok en antwoordde haast in tranen: ‘Waar moet ik nog in geloven? Het is bijna voorbij’. Ik zal net zo huilen als drie maanden eerder, toen ik met Ivoorkust de finale van de Afrika Cup verloor."

In de slotfase was het uitgerekend Drogba die redding bracht voor Chelsea. Doelman Manuel Neuer kon zijn harde kopbal bij de eerste paal niet uit het doel houden. "De laatste hoekschop in de laatste minuut. Onze eerste hoekschop, tegenover de achttien van Bayern. Raad eens wie die hoekschop nam...Juan Mata. De rest is geschiedenis", aldus de voormalig topschutter van the Blues, die zijn volgers gelijk een boodschap meegeeft. "De les is om altijd hoop te houden!" Drogba toont in zijn post op Instagram tevens de ring die hij uitdeelde aan alle spelers van Chelsea na de triomftocht in de Champions League, terwijl ook de winnaarsmedaille zichtbaar is.