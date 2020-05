Sturing baalt stevig van afwijzing Vitesse: ‘Ik ben teleurgesteld’

Edward Sturing werd na het vertrek van Leonid Slutsky aangesteld als interim-trainer bij Vitesse. De club heeft inmiddels bekendgemaakt dat er gezocht gaat worden naar een nieuwe trainer voor het nieuwe seizoen. Dat bericht kwam hard aan bij Sturing, die zelf al bezig was met de nieuwe jaargang in Arnhem. In onderstaande video van DAZN uit hij zijn teleurstelling.