Rapinoe vervolgt hetze tegen Trump: ‘Hij is een blanke nationalist’

Megan Rapinoe staat wereldwijd bekend als een van de beste voetbalsters ter wereld, maar ook als een fel tegenstander van de Amerikaanse president Donald Trump. De international van Team USA heeft zich de afgelopen jaren stevig uitgesproken tegen Trump en daar doet ze in een interview met VICE nog een schepje bovenop.

Uit protest tegen het beleid van Trump weigerde Rapinoe op het WK van 2018 het volkslied mee te zingen voorafgaand aan de wedstrijden. Tijdens het toernooi haalde ze flink uit naar de president en zei ze bij een eventuele wereldtitel niet in te gaan op een uitnodiging van Trump voor een bezoek aan het Witte Huis. “Psssh. Ik ga niet naar het f*cking Witte Huis. Nee, ik ga niet naar het Witte Huis. Ik denk niet dat we uitgenodigd zullen worden”, zo zei de speelster van Seattle Reign FC bij Eight Eight. Het leidde tot een woordenwisseling tussen het tweetal op Twitter.

De afgelopen maanden sprak Rapinoe zich meerdere keren uit jegens Trump. Vorige maand gaf ze in gesprek met presidentskandidaat Joe Biden zelfs aan dat ze open stond voor een rol als vice-president wanneer hij de verkiezingen wint. Rapinoe zei dat ze graag campagne wilde voeren als zogenaamde running mate voor de presidentskandidaat van de Democratische Partij. De Amerikaanse heeft haar pijlen nu wederom gericht op Trump, die ze een ‘blanke nationalist’ noemt.

Rapinoe hekelt het beleid van Trump: “Ik denk dat we allemaal weten dat immigratie niet leidt tot het verlies van banen. Immigratie is goed voor de economie”, aldus Rapinoe, die strijdt voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. “We weten dat vrouwen in de beroepsbevolking goed zijn voor de economie. We weten dat gelijkheid goed is voor de economie.” Volgens de beste speelster van het WK van 2018 in Frankrijk, is Trump ‘een blanke nationalist in het Witte Huis’. “Het uiten van haat heeft alleen maar geleid tot meer verdeeldheid tussen mensen. Hij zorgt voor wanhoop en angst.”

Wanneer Rapinoe het voor het zeggen zou hebben in de VS, zou ze het roer compleet omgooien. Ze zou zich nederig opstellen, zo vertelt ze in het interview. “Ik zou als president iedereen kunnen aanstellen die veel slimmer en gekwalificeerder zijn dan ik ben. Ik ga niet de wijsneus uithangen”, vervolgt ze. “Ik zou nederig zijn en zeggen: jij bent slimmer, jij doet dit en jij doet dat.”