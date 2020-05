‘Hij moet zelf uitzoeken of hij volgend jaar meteen in de basis staat bij Ajax’

Sven Botman werd door Ajax voor de coronacrisis verhuurd aan sc Heerenveen, waar de centrumverdediger uiteindelijk tot dertig wedstrijden kwam. Met een vernieuwd contract tot medio 2023 op zak sluit de jonge mandekker in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan bij Ajax en Johnny Jansen, zijn trainer bij Heerenveen, heeft er vertrouwen in dat Botman gaat slagen in Amsterdam.

Jansen vroeg zich vorig jaar nog wel af wat voor soort speler hij op huurbasis naar Friesland had gehaald. "Toen hij bij ons kwam, vroeg ik mij af: hoe is hij in het wenden, keren en als er een speler over hem heengaat?", vertelt de Heerenveen-trainer in gesprek met Ajax Showtime. "Daar heeft hij me in verbaasd, want hij is redelijk allround als verdediger. Hij is ijzersterk in kopduels en erg goed in ballen wegwerken." Er is echter nog ruimte voor verbetering. "De stappen die hij nog kan maken, zitten in het om zich heen blijven kijken hoe het staat. Waar zijn de ruimtes en gaten op het veld, wat kan ik dichtlopen?"

In de optiek van Jansen is Botman geschikt voor de manier van spelen bij Ajax. "Hij is een persoonlijkheid en heeft uitstraling", vervolgt de oefenmeester in Friese dienst zijn uitleg. "Ik denk dat hij daarin heel erg goed bij Ajax past. Hij kan ook heel goed één-tegen-één verdedigen. Bij Ajax kom je weleens in grotere ruimtes te voetballen, maar als Sven echt op gang is, is hij snel. Het in grote ruimtes verdedigen heeft hij bij ons ook veel gedaan. En hij heeft ook nog een goede tackle om dingen te corrigeren."

Jansen is enthousiast over de ontwikkeling van Botman, maar waarschuwt tevens voor een te hoog verwachtingspatroon. Hij hoopt dan ook dat Erik ten Hag hem de tijd gunt om te groeien bij Ajax. "Als Sven bij de selectie komt en stap voor stap toe kan werken naar een basisplaats, dan doet hij het geweldig. Op het moment dat hij steeds meer gaat voetballen, denk ik dat hij er hele mooie stappen kan maken." Het is afwachten of Botman gelijk voor de leeuwen wordt gegooid bij Ajax. "Of hij volgend jaar al meteen in de basis, dat moet hij zelf uitzoeken."