‘Mino Raiola wil Justin Kluivert met ruildeal naar Premier League brengen’

Justin Kluivert speelt volgend seizoen mogelijk in de Premier League. Volgens Corriere dello Sport wil zijn zaakwaarnemer Mino Raiola hem betrekken in een ruildeal, waarbij Henrikh Mkhitaryan definitief de overstap maakt naar AS Roma. Kluivert zou dan het shirt van Arsenal gaan dragen. Het zou niet bij een spelersruil blijven, want volgens de Italiaanse sportkrant zullen the Gunners nog twaalf tot veertien miljoen euro moeten bijleggen voor de ex-Ajacied.

Mkhitaryan speelt dit seizoen al op huurbasis in het Stadio Olimpico. Beide partijen zouden graag met elkaar door willen en mogelijk kom een ruildeal van pas. De Armeense spelmaker heeft naar verluidt ook diverse aanbiedingen vanuit Rusland op zak, maar hij zou graag in Rome willen blijven. Mkhitaryan is zelfs bereid om in te leveren op zijn salaris om een langer verblijf in Italië te bewerkstelligen. Hij strijkt bij Arsenal een weeksalaris van ongeveer 220.000 euro per week op, maar dat zit er bij Roma niet in.

Raiola zou een belangrijke rol spelen bij de eventuele deal tussen Arsenal en Roma. De zaakwaarnemer behartigt de belangen van zowel Mkhitaryan als Kluivert. Het is onbekend of laatstgenoemde een overstap naar Arsenal ziet zitten. De 21-jarige buitenspeler brak door bij Ajax en maakte in de zomer van 2018 voor een bedrag van 17,25 miljoen euro de overstap naar Roma. Na een moeizaam eerste seizoen komt hij dit seizoen regelmatig in actie. Kluivert speelde in alle competities 27 wedstrijden, waarvan 24 als basisspeler. Zijn contract loopt tot medio 2023.