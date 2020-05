‘Financiële zorgen Valencia betekenen slecht nieuws voor Cillessen’

Jasper Cillessen speelt pas sinds afgelopen zomer voor Valencia, maar de kans bestaat dat het in de aankomende transferperiode alweer van een vertrek van de Oranje-international zal komen. Los Che kampen namelijk met de nodige financiële problemen en Sport meldt dinsdagavond laat dat Jasper Cillessen een van de spelers is die in de etalage wordt gezet om deze zorgen te verlichten.

Valencia wordt net als de meeste andere clubs hard getroffen door de coronacrisis en moet daardoor actie ondernemen. De club is bovendien op zoek naar de nodige versterkingen voor het aankomende seizoen en heeft de inkomsten dus hard nodig. Valencia zou de komst van twee centrale verdedigers, een middenvelder en een aanvaller tot prioriteit hebben gebombardeerd.

Cillessen wordt gezien als een van de spelers die de nodige miljoenen op kan brengen om deze transferwensen uit te laten komen. De 31-jarige sluitpost werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen overgenomen van Barcelona, terwijl Neto de omgekeerde weg bewandelde. Cillessen heeft echter een wisselvallig eerste seizoen achter de rug in de sinaasappelstad.

De doelman kampte met het nodige blessureleed, terwijl hij ook niet aan de verwachtingen wist te voldoen. Met Jaume Doménech heeft hij bovendien een concurrent die volgens Valencia heeft laten zien niet veel voor hem onder te doen. De Spaanse club zou nu willen profiteren van het aanzien dat Cillessen nog geniet en heeft een transfersom van om en nabij de vijftien miljoen euro voor de keeper in gedachten. Cillessen werd onlangs al eens in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, dat afscheid lijkt te gaan nemen van André Onana.