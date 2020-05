‘Barcelona greep voor jacht op Lautaro Martínez mis in Londen’

Barcelona wordt al maanden nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Lautaro Martínez. De aanvaller van Internazionale lijkt echter niet de eerste keus te zijn geweest voor de spitspositie in het Camp Nou, aangezien Mundo Deportivo dinsdag weet te melden dat Barcelona een jaar geleden heeft geprobeerd Harry Kane over te nemen. Tottenham Hotspur wenste destijds echter niet mee te werken aan een vertrek van de Engelsman.

Barcelona heeft met de 33-jarige Luis Suárez een spits op leeftijd in huis en zijn opvolging is al enige tijd onderwerp van gesprek in het Camp Nou. Bovengenoemde sportkrant bericht dat Kane in eerste instantie vanwege zijn kwaliteiten als afmaker, zijn fysiek en zijn efficiëntie de favoriet was om de nieuwe nummer 9 van de Catalanen te worden. Naast zijn kwaliteiten op het veld werd Kane ook vanwege zijn uitstraling buiten de lijnen en zijn rol als aanvoerder van de Engelse nationale ploeg gezien als een geschikte aanwinst.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu nam zodoende contact op met zijn Tottenham-tegenhanger Daniel Levy en kwam al snel van aan koude kermis thuis. Aangezien Levy Kane beschouwt als een van de spelers die het nieuwe stadion van the Spurs op tweewekelijkse basis moet vullen, zou hij een ‘buitensporig en niet marktconform’ prijskaartje om de nek van de doelpuntenmachine hebben gehangen.

Barcelona zag zich zodoende gedwongen om verder te kijken en besloot in de afgelopen twee transferperiodes geen nieuwe spits te halen. Met Martínez heeft de club nu echter wel een vervanger van Suárez in het vizier en de onderhandelingen met Internazionale over een overgang van de Argentijn vorderen volgens berichten uit Spanje gestaag.