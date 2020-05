Chong geïmponeerd door ‘legende’: ‘Bij Feyenoord wist iedereen wie hij was’

Tahith Chong neemt woensdag MUTV, het televisiekanaal van Manchester United, over. Een van de zes programma’s die op verzoek van de twintigjarige aanvaller wordt uitgezonden, is All the Goals: van Persie. Met het overzicht van alle doelpunten van Robin van Persie in het shirt van Manchester United wil Chong zijn bewondering tonen voor zijn landgenoot, die hij bestempelt als ‘inspiratiebron’.

“Ik heb hem best veel zien spelen, omdat hij voor Manchester United bij Feyenoord speelde. We kregen clips van hem te zien. Het was heel speciaal om hem een aantal jaar later bij Manchester United te zien spelen, het was bijzonder hoe hij zich ontwikkelde als speler. Robin is een legende in Nederland. Het was geweldig dat hij terugging naar Feyenoord om zijn carrière daar te besluiten. Dat laat zien wat voor een legende hij is. Bij Feyenoord wist iedereen wie Van Persie was”, vertelt Chong, die tussen 2009 en 2016 in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde.

Chong noemt het een ‘makkelijke keuze’ om All the Goals: van Persie op te nemen in zijn programmering voor MUTV. “Er zitten een aantal ongelofelijke doelpunten tussen. Het gaat niet alleen om zijn doelpunten, maar ook om wat hij allemaal voor het team deed. Zijn beweging zonder bal, om in scoringspositie te komen of ruimte te maken voor zijn medespelers. Het was echt een genot om hem te zien spelen.”

Op de website van Manchester United wordt Chong tevens gevraagd naar zijn favoriete doelpunt van Van Persie in het shirt van the Red Devils. “Het doelpunt dat me direct te binnen schiet, is de volley tegen Aston Villa. De assist van Wayne Rooney was schitterend. Sommige spelers zouden maar één keer zo’n doelpunt maken, maar Van Persie lukte het meerdere keren. Dat toont zijn kwaliteiten. De meeste spelers zouden gedacht hebben: ik neem de bal aan en ga richting het doel. Dat hij het zo deed, bewees zijn kwaliteiten en vertrouwen.”