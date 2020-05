Shanice v/d Sanden poseert stoer met ‘new ride’; Ronaldo beleeft intiem moment

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Shanice van de Sanden kon haar geluk dinsdag niet op. De voetbalster van Olympique Lyon poseerde stoer met haar ‘new ride’.





Cristiano Ronaldo verscheen dinsdag na lange tijd weer op het trainingsveld van Juventus. De Portugese superster was zichtbaar opgetogen met zijn rentree.





Ronaldo moest overigens ogenschijnlijk direct aan de bak. Na afloop rustte hij uit in de armen van zijn partner Georgina Rodríguez.





Anouk Hoogendijk kreeg dinsdag bezoek van Hélène Hendriks. De oud-voetbalster is momenteel in verwachting van een kleine en ontving daarom vast een cadeautje van Hendriks.





Andrea Pirlo vierde zijn 41ste verjaardag dinsdag met intimi. Edwin van der Sar zette zijn jarige dochter Lynn in het zonnetje, terwijl José Enrique zijn partner Amy Jaine feliciteerde met haar verjaardag.





Vince Gino Dekker stak dinsdasg flink de handen uit de mouwen voor de verbouwing van zijn nieuwe woning.





Theo Janssen vermaakte zich opperbest op het water. Sergio Ramos, Franck Ribéry en Daniel Sturridge werkten zichzelf ondertussen flink in het zweet.