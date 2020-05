‘David Silva stelt twee iconen teleur met verrassende draai van 180 graden'

David Silva kondigde in juni 2019 al zijn vertrek bij Manchester City aan. De 34-jarige middenvelder zou nu op het laatste moment van plan zijn om voor een grote verrassing te zorgen. Nicolò Schira, als journalist werkzaam voor onder meer La Gazzetta dello Sport, weet te melden dat Silva van plan is om zijn aflopende contract bij Manchester City tóch nog met een jaar te verlengen.

“Dit wordt mijn laatste seizoen. Tien jaar is genoeg voor mij. Het is de perfecte tijd om te gaan”, zo liet Silva bijna een jaar geleden weten. De laatste tijd is het echter relatief stil rond de 125-voudig Spaans international. De Corriere dello Sport schreef begin april dat het voor de middenvelder een droom is om in Italië te spelen. AC Milan zou concreet voor hem in de markt zijn, terwijl ook AS Roma en Internazionale belangstelling zouden hebben. Het forse salaris van Silva zou voor de geïnteresseerde clubs een struikelblok vormen.

Het Inter Miami van eigenaar David Beckham deed Silva naar verluidt een ‘aantrekkelijk voorstel’ en de Amerikaanse club wordt nu ook door Schira als gegadigde voor de middenvelder genoemd. Daarnaast heeft ook Al-Sadd, waar voormalig teamgenoot bij de Spaanse nationale ploeg Xavi sinds afgelopen zomer als trainer werkt, belangstelling voor Silva. Hij is echter van plan om verrassend genoeg toch nog voor een jaar bij te gaan tekenen bij Manchester City. Silva wil daarmee een ultieme poging wagen om nog met the Citizens de Champions League te winnen. In een eerder stadium werd al gemeld dat Silva het liefst nog even op 'het hoogste niveau' wilde blijven spelen.

Het is overigens maar de vraag of Manchester City volgend seizoen actief is in het miljardenbal. De UEFA legde City in februari een tweejarige uitsluiting van Europees voetbal op, omdat de Engelse topclub de regels voor Financial Fair Play zou hebben geschonden. The Citizens kondigden vrijwel direct aan in beroep te gaan bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) en hopen dat de straf nog ongedaan gemaakt wordt.

Het is voorlopig sowieso nog de vraag op welke manier Silva afscheid gaat nemen van Manchester City, doordat het nog niet bekend is wanneer er weer gevoetbald gaat worden. Door de coronacrisis kan er weleens in stilte een einde komen aan het tienjarige dienstverband van de Spaanse middenvelder bij de regerend kampioen van Engeland. Manchester City nam Silva in 2010 voor een kleine dertig miljoen euro over van Valencia, dat hem opleidde en verhuurde aan Eibar en Celta de Vigo. In Engelse dienst won de 125-voudig international vier keer de Premier League, tweemaal de FA Cup en vijf keer de EFL Cup.