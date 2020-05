Zakaria Labyad wijst beste ploeggenoten aan: ‘Hij heeft dit zelf gedaan’

Zakaria Labyad staat inmiddels twee seizoenen onder contract bij Ajax en de 27-jarige spelmaker trok in de afgelopen jaren veel op met Hakim Ziyech. Hier zal binnenkort echter verandering in komen, aangezien Ziyech Ajax gaat verlaten voor een nieuw avontuur bij Chelsea. Labyad wijst Ziyech, samen met een andere ex-ploeggenoot, aan als beste speler waarmee hij in Amsterdam tot nu toe heeft samengespeeld.

“Dat zijn voor mij denk ik Frenkie de Jong en Hakim”, vertelt hij dinsdagavond in een vraag-en-antwoordsessie op de Instagram-pagina van zijn werkgever. Labyad wenst Ziyech alle succes in Londen: “Ik ben allereerst heel trots op hem. Hij heeft dit natuurlijk zelf gedaan met zijn prestaties in de afgelopen twee jaar en ik ben blij dat ik bij hem in het elftal heb mogen zitten.”

Labyad speelde vooralsnog 23 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. In zijn eerste seizoen moest hij genoegen nemen met een rol op het tweede plan en in de afgelopen voetbaljaargang liep hij een zware knieblessure op in de periode dat hij juist de kans kreeg om te spelen.

De vijfvoudig international van Marokko is inmiddels weer helemaal fit: “Ik heb geen last meer van mijn knie en ik kan alles weer doen gelukkig.” Voor Labyad is het vizier zodoende gericht op het aankomende seizoen en hij heeft zichzelf een aantal doelen gesteld: “Fit blijven, gezond zijn en natuurlijk zo veel mogelijk wedstrijden spelen.”