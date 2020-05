Makaay lovend over landgenoot: ‘Nu moet hij nog beter gaan spelen’

Roy Makaay droeg tussen 2003 en 2007 het shirt van Bayern München. Met Joshua Zirkzee dient zich nu mogelijk een opvolger voor de 45-jarige oud-spits aan. De achttienjarige spits maakte dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van der Rekordmeister en laat voorlopig een uitstekende indruk achter op Makaay, zo vertelt hij in gesprek met Kicker.

“Tijdens zijn jaar bij Feyenoord heb ik hem zo nu en dan spitsentraining gegeven. Hij was destijds nog zestien”, zo verwijst Makaay, tot oktober werkzaam bij Feyenoord als spitsentrainer, naar het seizoen 2016/17. Zirkzee speelde uiteindelijk slechts één seizoen in de jeugdopleiding van Feyenoord en werd een kleine drie jaar geleden opgepikt door Bayern München. “Hij is zonder twijfel een hele getalenteerde speler, maar ook nog heel erg jong. Ik zag zijn doelpunten, excellent en prachtig. Nu moet hij nog een stuk beter gaan spelen.”

Flick streng voor Zirkzee: 'Dit is nog niet genoeg voor een vaste basisplaats'

Zirkzee moet bij Bayern voorlopig nog voorrang verlenen aan Robert Lewandowski en zat daardoor afgelopen zondag tijdens het duel met 1.FC Union Berlin (0-2 zege) negentig minuten op de reservebank. “Hij is een van de beste spitsen ter wereld, heel compleet. Hij maakt ieder seizoen minimaal twintig doelpunten en is met zijn werklust ook uitermate belangrijk voor het team”, zegt das Phantom over Lewandowski, die door Bayern München bijna zes jaar geleden werd overgenomen van Borussia Dortmund. “Hij was echt een hele goede aanwinst in 2014. Transfervrij! Stel je dat eens voor.”

Met Erling Braut Haaland heeft Borussia Dortmund momenteel een nieuwe fenomeen in de punt van de aanval. “Wat kan je zeggen als je zijn statistieken bekijkt? Doelpunten, doelpunten, doelpunten. Ik ben benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen. Het is ongelofelijk wat hij tot dusver heeft gepresteerd”, aldus Makaay. Haaland was in twaalf wedstrijden voor Borussia Dortmund reeds goed voor dertien doelpunten. Makaay kende de Noorse spits al. “We hebben eens met Feyenoord tegen Red Bull Salzburg en ik had hem direct in de gaten.”