‘Komst van Schmidt zet uitgaande transfer bij PSV voorlopig in de ijskast’

Érick Gutiérrez is niet van plan om op korte termijn terug te keren naar Mexico. Marca Claro weet te melden dat de 24-jarige Mexicaanse middenvelder voorlopig bij PSV wenst te blijven. Door media in zijn thuisland werd Gutiérrez afgelopen week in verband gebracht met een overstap naar Club América en Chivas de Guadalajara.

PSV nam Gutiérrez in de zomer van 2018 over van het Mexicaanse Pachuca, maar voorlopig maakte de negentienvoudig international nog geen onuitwisbare indruk. In zijn eerste seizoen in Eindhoven kwam de middenvelder tot 22 optredens, waarvan 8 keer als basisspeler. In deze jaargang speelde hij voorlopig 26 wedstrijden, waarvan 18 als basisspeler. Toch was hij na het ontslag van Mark van Bommel onder interim-trainer Ernest Faber lang niet altijd zeker van een basisplaats. De komst van Roger Schmidt, die vanaf volgend seizoen de definitieve opvolger van Van Bommel wordt, zou de situatie van Gutiérrez kunnen veranderen.

Volgens Marca Claro weet Gutiérrez dat er met de komst van Schmidt nieuwe mogelijkheden ontstaan. De middenvelder denkt met zijn kwaliteiten goed in het aanvallende voetbal van de Duitse oefenmeester te passen. Dat Gutiérrez voorlopig nog niet uit de verf is gekomen, is volgens hem te wijten aan het feit dat zijn kwaliteiten vooralsnog niet optimaal benut zijn. In de voorbereiding krijgt Guti een kans om zich te laten zien aan Schmidt.

Chivas heeft in januari al getracht om Gutiérrez, al dan niet op huurbasis, over te nemen van PSV. De Mexicaanse club wilde in de zomer andermaal een poging ondernemen om de middenvelder terug naar zijn thuisland te halen, maar lijkt deze aspiraties voorlopig even in de ijskast te moeten plaatsen. Gutiérrez wil in ieder geval nog een jaar bij PSV blijven en heeft voorlopig nog een contract tot medio 2023 in Eindhoven.