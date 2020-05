Wouter Verstraaten (24) verkiest Engelse kelderklasse boven Sunderland

Wouter Verstraaten verkiest een langer verblijf bij South Shields boven een overstap naar Sunderland. The Mariners maken via de officiële kanalen bekend dat de 24-jarige Nederlandse centrumverdediger annex controlerende middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract. Het is een opvallende keuze, daar een langer verblijf op het zevende niveau de voorkeur krijgt boven een dienstverband bij Sunderland in de League One.

Verstraaten doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte namens FC Eindhoven zijn debuut in het profvoetbal. Hij besloot vervolgens naar de Verenigde Staten te vertrekken om zijn studie te combineren met het voetballen voor Pacific Tigers en Portland Timbers. Na nog even in Nederland voor vv Geldrop te hebben gespeeld, kwam Verstraaten afgelopen zomer in Engeland terecht, aanvankelijk om te studeren. Via zijn universiteitsteam begon hij het seizoen bij Consett AFC, op het negende niveau van het Engelse voetbal. South Shields pikte hem in januari op bij Consett AFC en op het zevende niveau van het Engelse voetbal maakte hij veel indruk.

Sunderland nodigde hem in februari uit voor een stage, waar hij een goede indruk achterliet. “Ik was heel benieuwd hoe hun reactie was na die week. ‘We zijn heel erg onder de indruk. We weten nog niet waar je precies in gaat passen volgend seizoen, maar we willen je graag vastleggen’, kreeg ik te horen”, zei Verstraaten eind maart in een uitgebreid interview met Voetbalzone. Hij gaf tegelijkertijd te kennen dat de contractonderhandelingen door de coronacrisis op een lager pitje waren komen te staan en dat er bij South Shields een tweejarige verbintenis voor hem klaarlag.

South Shields was tot de coronacrisis koploper van de Northern Premier League en lag daarmee op koers om te promoveren naar de National League North. Door de uitbraak van het coronavirus is besloten om het seizoen te beëindigen en geen promovendi of degradanten aan te wijzen. Een groot aantal clubs heeft de Engelse voetbalbond (FA) gevraagd om dit besluit nog eens tegen het licht te houden, waardoor het nog niet duidelijk is op welk niveau Verstraaten volgend seizoen actief is.

“Ik ben blij dat ik dit contract heb kunnen tekenen, het heeft even geduurd voor we eruit waren. Het is mooi dat dat South Shields zoveel vertrouwen heeft getoond in deze moeilijke tijd. Sinds ik hier in januari kwam, heb ik de professionaliteit en de wil om kampioen te worden gevoeld. Het is teleurstellend dat dit seizoen zo is afgelopen, maar we zijn erg gemotiveerd om dat volgend jaar recht te zetten”, zegt Verstraaten op de website van South Shields. “Dit is een van de vele redenen dat ik bij South Shields getekend heb.”