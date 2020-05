‘Borussia Dortmund vreest aanvoerder te moeten missen in strijd om landstitel’

Marco Reus stond in de afgelopen jaren al vaker langere periodes aan de kant met blessureleed en de aanvoerder van Borussia Dortmund moet er ook dit seizoen weer aan geloven. De aanvaller liep begin februari een spierblessure in het bovenbeen op en is hier nog altijd niet van hersteld.

BILD meldt dinsdag dat Reus er volgende week dinsdagavond niet bij zal zijn als Dortmund het opneemt tegen titelrivaal Bayern München. Die Borussen hebben momenteel vier punten minder dan der Rekordmeister en kunnen het gat verkleinen tot een punt als zij in eigen huis van Bayern weten te winnen.

De Duitse boulevardkrant voegt toe dat in Dortmund de vrees heerst dat Reus dit seizoen überhaupt niet meer in actie zal komen. Het is de bedoeling dat het Bundesliga-seizoen binnen anderhalve maand afgerond wordt, waardoor er weinig tijd is voor de 44-voudig international van die Mannschaft om weer wedstrijdfit te worden.

De dertigjarige Reus werkt momenteel een individueel trainingsschema af in de hoop in de komende weken toch nog van waarde te kunnen zijn voor BVB. Vooralsnog kwam de spelmaker dit seizoen 26 keer in actie in de Bundesliga en kan hij met 12 goals en 7 assists prima cijfers overleggen.