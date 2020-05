‘Vitesse kijkt voor opvolging Edward Sturing rond bij competitiegenoot’

Edward Sturing nam eind december als interim-trainer het stokje over van Leonid Slutsky en stond tijdens de laatste acht Eredivisie-wedstrijden van het seizoen aan het roer bij de Arnhemmers. Daar zal het ook bij blijven, aangezien dinsdagochtend duidelijk werd dat Sturing volgend seizoen niet opnieuw hoofdtrainer zal zijn in het GelreDome.

De clubicoon gaat waarschijnlijk een andere functie binnen Vitesse vervullen, waardoor de positie van hoofdcoach weer vacant is. De kans is aanwezig dat de nieuwbakken technisch directeur Johannes Spors voor deze functie bij een landgenoot uit zal komen, aangezien Omroep Gelderland meldt dat de naam van Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth ‘genoemd wordt’.

Bovenstaande regionale omroep kreeg desgevraagd van Spors geen bevestiging of Wormuth inderdaad in beeld is: “Je moet er begrip voor hebben dat ik niet in ga op namen. We zoeken iemand die coöperatief is, die samenwerkt in een team en een duidelijk idee heeft over de speelwijze. We hebben al serieuze kandidaten en ik ben ervan overtuigd dat we hier een goede trainer krijgen”, liet hij optekenen.

“Het is niet makkelijk nu om te werken in deze tijd. We weten niet eens wanneer we weer beginnen. Ik ben iemand die alles graag goed wil plannen, maar we moeten nu vooral ook van dag tot dag kijken.” Als Vitesse inderdaad voor de komst van Wormuth gaat, lijkt er wel een transfersom op tafel gelegd te moeten worden. De 59-jarige oefenmeester verlengde zijn aflopende contract bij Heracles in februari namelijk met een jaar, waardoor hij nog tot medio 2021 vastligt.