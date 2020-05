Tegenslag voor Project Restart: zes positieve testen in Premier League

In totaal zes spelers en medewerkers van drie verschillende Premier League-clubs zijn deze week positief getest op het coronavirus, zo heeft de Premier League dinsdagmiddag naar buiten gebracht in een officiële verklaring. Een behoorlijke tegenslag, daar maandag in het kader van ‘Project Restart’ nog een akkoord werd bereikt door alle clubs op het hoogste niveau wat betreft het trainen in groepjes van vijf.

"De Premier League kan bevestigen dat er op zondag 17 mei en maandag 18 mei in totaal 748 testen zijn uitgevoerd bij spelers en stafleden. In totaal zijn er zes besmettingsgevallen geconstateerd, bij drie clubs uit de Premier League. Degenen die besmet zijn geraakt met het coronavirus moeten nu verplicht voor zeven dagen in zelfisolatie." De competitie-organisator is niet van plan om met details over de betreffende clubs en spelers naar buiten te treden, zo wordt benadrukt in het statement.

De spelers die negatief zijn getest mogen later deze week gewoon op het trainingsveld verschijnen, al dienen de strikte regels omtrent de coronacrisis wel gewoon in acht te worden genomen. Volgens onder meer de Daily Mail moeten na elke oefensessie alle ballen, vlaggen, pionnen en doelpalen worden gedesinfecteerd. Daarnaast wordt tijdens trainingen extra gelet op het naleven van de regels rondom social distancing.

Het is nog niet duidelijk of de besmettingsgevallen invloed hebben op de hervatting in de Premier League. De Engelse voetbalbond zet in op het spelen van wedstrijden vanaf 12 juni, maar de ontwikkelingen rondom de coronacrisis kunnen daar in de komende weken alsnog verandering in brengen. Watford-aanvoerder Troy Deeney liet in de podcast Talk the Talk al weten dat hij niet wenst te trainen zolang er nog risico’s zijn voor zijn gezondheid.