Willem II houdt Nelom binnenboord en meldt zich in Griekenland

Miquel Nelom heeft dinsdag zijn aflopende contract bij Willem II verlengd, waardoor de 29-jarige linksback tot de zomer van 2022 is verbonden aan de club uit Tilburg. Nelom, die vorig jaar september neerstreek bij de Tricolores, kwam voor de coronacrisis tot achttien wedstrijden in het shirt van Willem II. Beide partijen kwamen onlangs al tot een akkoord, zo klinkt het.

"Ik ben aan het begin van het seizoen teruggekomen naar Nederland om het plezier in het spel terug te vinden", verwijst Nelom op de website van Willem II naar zijn dienstverband bij het Schotse Hibernian in het seizoen 2018/19. "Dat is bij Willem II zeker gelukt. Ik heb het hier goed naar mijn zin, ook omdat we een mooi seizoen gedraaid hebben. Al blijft het jammer dat we het niet af konden maken. Volgend seizoen willen we dit seizoen een goed vervolg geven en ik kijk ernaar uit om met Willem II Europees voetbal te spelen." Nelom kwam in Nederland eerder uit voor Excelsior, Feyenoord en Sparta Rotterdam.

De contractverlenging van Nelom zorgt ook voor een goed gevoel bij technisch directeur Joris Mathijsen. "Met zijn kwaliteiten en ervaring is Miquel belangrijk voor het team. Zowel binnen als buiten de lijnen heeft hij dit seizoen laten zien een meerwaarde te zijn voor ons. Miquel is evenals de club ambitieus, wil blijven groeien en nog meer successen vieren met Willem II", aldus de oud-verdediger van onder meer Feyenoord en Oranje, die maandag werd geconfronteerd met het bericht dat Timo Wellenreuther de club na drie seizoenen verlaat.

Willem II zet tevens in op voortzetting van de samenwerking met Marios Vrousai. De vleugelaanvaller, die in 2018 op huurbasis werd overgenomen van Olympiacos, ziet de huurovereenkomst op 1 juni aflopen. Willem II heeft echter een optie tot koop bedongen, al is de hoogte van het bedrag niet bekend. Het Brabants Dagblad weet te melden dat de Tilburgers in gesprek zijn met de Griekse topclub over verlaging van de transfersom. Vrousai kwam door zijn prestaties bij Willem II in beeld bij het nationale elftal van Griekenland en Sport24 noemde hem in maart 2019 zelfs als mogelijke aanwinst van Ajax. De speler, wiens contract bij Olympiacos nog een jaar doorloopt, heeft zelf al eens aangegeven graag bij Willem II te willen blijven.