Neef van Clarence Seedorf tekent contract in Eredivisie

Cain Seedorf heeft dinsdag zijn eerste profcontract bij ADO Den haag getekend, zo meldt de club via de officiële kanalen. De pas twintigjarige aanvaller ligt met de nieuwe verbintenis tot de zomer van 2021 vast in het Cars Jeans Stadion. Seedorf speelde voor de coronacrisis in Jong ADO Den Haag, dat uitkomt in de Derde Divisie Zondag.

"Ik kan alleen maar blij zijn. Ik heb hier lang en hard voor gewerkt. Dit is een prachtig moment", reageert Seedorf na de plichtplegingen rondom het contract. De jonge ADO-speler brengt gelijk zijn kwaliteiten als aanvaller naar voren. "Ik heb echt een eigen manier van voetballen. Ik ben aanvallend ingesteld en doelgericht en ik hou van acties maken en verzorgd voetbal."

De neef van oud-middenvelder Clarence Seedorf kwam in zijn jongste jaren uit voor Almere City FC en AVV Zeeburgia, waarna een seizoen volgde in de jeugdopleiding van Ajax. Na vier seizoenen bij sc Heerenveen haalde ADO hem vorig jaar zomer naar Den Haag. Voor de uitbraak van het coronavirus kwam Seedorf tot drie doelpunten in zestien wedstrijden namens het beloftenelftal van ADO. Speelminuten in de hoofdmacht zaten er nog niet in voor de aanvaller.