PSV bespaart miljoenen aan salaris na akkoord met spelersgroep

De clubleiding van PSV is akkoord met de selectie over het tijdelijk verlagen van de salarissen, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. “De spelersgroep heeft van begin af aan duidelijk gemaakt dat ze de noodzaak en urgentie begrijpen”, aldus algemeen directeur Toon Gerbrands. Volgens het Eindhovens Dagblad bespaart PSV met de korting op jaarbasis ongeveer drie miljoen euro aan salarislasten.

De salarisverlaging is gewenst bij PSV omdat de club door de coronacrisis inkomsten misloopt. Het advies van de VVCS (spelersvakbond) en FBO (werkgeversorganisatie) vormt de basis van de afspraken, zo meldt PSV. “Ik wil graag benadrukken dat dit een complexe situatie is. Het is niet leuk om een dergelijk verzoek te doen, maar de uitkomst leert dat er begrip is. De eenheid van geest koesteren we”, aldus Gerbrands.

Denzel Dumfries liet zich onlangs al uit over het inleveren van salaris

“Dat er iets moest gebeuren is duidelijk”, laat aanvoerder Denzel Dumfries weten namens de spelersgroep. “Het is een uitzonderlijke situatie waarin we leven en we snappen dat we mee moeten denken. Wij vonden het cruciaal dat iedereen in de groep erachter zou staan en dat is gelukt. In de kleedkamer is eenheid van denken het belangrijkste dat er is. Ik ben er trots op dat dit is gelukt.”

Het model van de VVCS en FBO was als volgt: Inkomens - afslag per schaal 0-25.000 euro - geen offer 25.000-57.000 - 2,5% korting en vakantiedagen = 5% 57.000-114.000 - 7,5% 114.000-171.000 - 10% 171.000 - 250.000 - 15% 250.000 - 500.000 - 17,5% 500.000+ - 20% korting — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 19, 2020

Dumfries benadrukt dat de spelersgroep verder gaat dan alleen het inleveren van salaris: “We beseffen dat bijvoorbeeld ook onze supporters en sponsors momenteel lastige keuzes moeten maken. Het is geweldig om te zien hoe groot de betrokkenheid blijft. Ondanks de onzekerheid merken we dat er grote loyaliteit is richting onze club en dat is heel bijzonder. We hebben daarom bij de directie aangegeven dat we ons heel graag nog meer gaan inspannen om te laten blijken dat de waardering wederzijds is. Wij zijn hier natuurlijk vooral om te voetballen, maar we beseffen dat er in deze situatie ook van ons meer gevraagd mag worden. Eendracht maakt macht is het motto van PSV en daar sluiten wij ons graag bij aan.”