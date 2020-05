Pasveer zet kapsel op het spel voor Linssen: ‘Barcelona mag wel bellen’

Bryan Linssen stond in de belangstelling van Feyenoord en kreeg een aanbieding vanuit Rotterdam, maar het voorstel was niet verleidelijk genoeg om de aanvaller naar De Kuip te halen. In onderstaande video van DAZN gaat Linssen in op de afgeketste deal met de Rotterdammers en beschrijft hij zijn toekomstplannen. Ook Remko Pasveer komt aan het woord. De doelman wil ver gaan om zijn vriend in Arnhem te houden.