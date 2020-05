Ajax deelt plaagstoot uit aan Schalke 04 met gevatte reactie op Twitter

Het Twitter-account van de Europa League publiceerde dinsdag een foto van het logo van Schalke 04 met de vraag welke naam als eerste opkwam bij de bijna zeven miljoen volgers op het social media-kanaal. Het account van Ajax reageerde bijzonder gevat door de naam van Nick Viergever naar voren te schuiven. De centrumverdediger, thans in dienst van PSV, had in 2017 een groot aandeel in de eliminatie van Schalke 04 door Ajax in de kwartfinale van de Europa League.

Ajax versloeg Schalke 04 op eigen veld met 2-0, waardoor met een goed gevoel werd begonnen aan de returnwedstrijd in Gelsenkirchen. Het elftal van toenmalig trainer Peter Bosz keek na negentig minuten echter tegen een 2-0 achterstand aan, waardoor een verlenging volgde. Na de 3-0 van de thuisploeg balanceerde Ajax op de rand van de afgrond, maar Viergever bracht al scorend redding in minuut 111. De mandekker blokkeerde een uitverdedigende actie van Matija Nastasic en zag de bal langs doelman Ralf Fährmann in het doel verdwijnen. Amin Younes maakte met de 3-2 in de slotminuut aan alle spanning een einde.

De enigszins cynische reactie van Ajax zorgde voor een stroom aan reacties. Een supporter van Tottenham Hotspur verwijst naar de treffer van Lucas Moura in de halve finale van de Champions League van vorig seizoen, waardoor Ajax in extremis de finale misliep. Op het originele bericht van de Europa League werd door verschillende Schalke 04-supporters gereageerd met de namen Youri Mulder en Klaas-Jan Huntelaar, die nog steeds zeer populair zijn bij de aanhang van de club.