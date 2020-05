Historische zege Barça in Champions League krijgt plek in Frans woordenboek

Het woord Remontada wordt opgenomen in de nieuwe versie van de grootst en het bekendste woordenboek van Frankrijk. Le Point schrijft dinsdag dat het woord terug te vinden zal zijn in de nieuwe druk van Larousse, die in 2021 zal uitkomen. Remontada werd bekend in Frankrijk toen Paris Saint-Germain op historische wijze werd uitgeschakeld door Barcelona in de knock-outfase van de Champions League.

Het woord Remontada zal worden opgenomen in het woordenboek met de volgende betekenis: Een onverwachte comeback, waardoor een team dat aan de verliezende hand is toch een voetbalwedstrijd wint, ondanks dat er een groot verschil is in score tussen beide teams, met als gevolg een onverwachte overwinning.

In het seizoen 2016/17 leek Barcelona dood en begraven toen het in het heenduel in de achtste finales van de Champions League met 4-0 verloor van het Paris Saint-Germain van toenmalig trainer Unai Emery. Nog nooit had een club zo’n grote achterstand goedgemaakt in het miljardenbal. Voor eigen publiek kwam Barcelona sterk terug tot 3-0, maar leek alle hoop verloren toen Edinson Cavani in de tweede helft de 3-1 maakte. In de slotfase werd het 5-1 door twee goals van Neymar, waarna Sergi Roberto diep in blessuretijd de bepalende 6-1 maakte. Alle Spaanse media schreven over La Remontada.

Barcelona kent inmiddels ook de andere kant van de medaille. Vorig seizoen waren de Catalanen hard op weg naar de finale van de Champions League. De thuiswedstrijd in de halve finale tegen Liverpool werd met 3-0 gewonnen. In de return ging het volledig mis, want the Reds kwamen mede door twee doelpunten van Georginio Wijnaldum geweldig terug. Liverpool won met 4-0 en bereikte de finale, die uiteindelijk gewonnen werd van Tottenham Hotspur.