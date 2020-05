Contractsituatie Aubameyang leidt tot tirade: ‘Ze moeten hem verkopen’

Pierre-Emerick Aubameyang staat nog maar een jaar onder contract bij Arsenal en daarom moet de club er volgens Jérémie Aliadière alles aan doen om hem de komende transferperiode te verkopen. De oud-aanvaller van the Gunners ziet geen andere optie dan de Gabonees van de hand te doen, zelfs voor een relatief lage transfersom. Aliadière is van mening dat Arsenal moet voorkomen dat Aubameyang over een jaar transfervrij vertrekt uit Londen.

Met een contract tot medio 2021 heeft Arsenal volgens Aliadière een belabberde onderhandelingspositie op de transfermarkt. De club is er nog altijd niet in geslaagd om het contract van de dertigjarige aanvaller open te breken en te verlengen. Barcelona, Real Madrid en Internazionale worden in de wandelgangen genoemd als geïnteresseerde partijen voor de topscorer van Arsenal, die sinds zijn overstap in 2018 van Borussia Dortmund naar Londen goed was voor 61 doelpunten in 97 wedstrijden in alle competities.

'Ze moeten hem verkopen, 100 procent zeker'

Arsenal-manager Mikel Arteta heeft al laten weten dat hij Aubameyang hoe dan ook wil behouden. Aliadière, die in 2004 kampioen werd met de club uit Londen, denkt dat er voor zijn voormalig werkgever niets anders op zit dan hem van de hand te doen. “Ze moeten hem verkopen, honderd procent zeker”, laat de oud-speler weten in gesprek met Goal. “Het mag niet zo zijn dat Arsenal spelers gratis de deur uit ziet wandelen. Ik kan het eerlijk gezegd niet geloven dat er weer een topspeler, onze aanvoerder, de zomer ingaat met een contract dat nog maar een jaar doorloopt.”

Selectie Arsenal weer begonnen met trainen op het trainingscomplex in London Colney

Aliadière vindt dat de clubleiding van Arsenal veel eerder had moeten ingrijpen. “Het had geregeld moeten zijn toen zijn contract nog twee jaar doorliep. Afgelopen zomer had hij een nieuw contract moeten tekenen, of verkocht moeten worden”, stelt de Fransman. “Als je nog maar een contract voor een jaar heb, dan gaat dat in het hoofd van de speler zitten. Als ik Aubameyang was en mijn contract zou nog maar een jaar doorlopen, zou ik een jaar van mijn carrière opofferen om transfervrij te kunnen vertrekken. Je kan er dan een belachelijk hoog salaris aan overhouden en alle clubs ter wereld zullen je willen hebben. Wie zou er niet zo over denken?”

“Ik ben van mening dat er opnieuw verkeerd is gehandeld”, vervolgt Aliadière. “Het had eerder geregeld moeten zijn. Je moet een situatie voorkomen waarin een speler een contract voor nog maar een jaar heeft, zeker bij iemand als Aubameyang. Het hoort gewoon niet.” Volgens de oud-aanvaller zal Arsenal genoegen moeten nemen met een lagere transfersom. “Voor hoeveel kun je hem verkopen als hij nog maar een jaar vastligt? Arsenal verkeert in de meest slechte positie die je je maar kunt bedenken. Je hebt namelijk een topspeler in huis, goed voor 20 tot 25 Premier League-doelpunten, die over een jaar transfervrij is.”

Arsenal valt in herhaling

Aliadière verwacht dat Europese topclubs Aubameyang voor een laag bedrag gaan overnemen. “Hoeveel kun je nog voor hem vragen? Het zal niets zijn vergeleken met wat je had kunnen krijgen als hij vorig jaar was verkocht. Toen konden ze makkelijk 100 miljoen pond (112 miljoen euro, red.) voor hem vragen.” Aaron Ramsey is de laatste grote naam die Arsenal transfervrij heeft verlaten. De middenvelder liep gratis de deur uit en tekende bij Juventus. Eerder had de club vergelijkbare problemen met Alexis Sánchez en Mesut Özil. Sánchez werd uiteindelijk geruild tegen Henrikh Mkhitaryan, terwijl Özil alsnog verlengde tegen een salaris van naar verluidt 390.000 euro per week.

In het verleden slaagde Arsenal er niet in om de gewenste bedragen te krijgen voor spelers als Robin van Persie, Bacary Sagna en Samir Nasri. Van Persie en Nasri werden verkocht aan respectievelijk Manchester United en Manchester City, terwijl Sagna transfervrij vertrok. Volgens Aliadière is dit een van de redenen dat Arsenal niet kan meedoen om het kampioenschap. “Als club moet je bouwen, maar het probleem is dat wij dat niet doen”, vertelt hij. “Wij kopen een speler, om hem twee jaar later weer te verkopen of hem vier jaar later gratis te laten gaan. En dan moet je hem weer vervangen. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.”

Volgens Aliadière moet er wat veranderen bij Arsenal. “Je moet gaan bouwen met spelers die je zes, zeven of acht jaar bij de club wil houden. Dan hoef je niet steeds op zoek naar een speler die ongeveer even goed is als de speler die je bent kwijtgeraakt. Als je dat niet doet, dan ben je niet in staat om een team te bouwen.” Aliadière benadrukt dat Arsenal er niets aan heeft om Aubameyang nog een jaar te houden als hij een jaar later alsnog vertrekt. “Dat is niet slim zakendoen, toch? Dit zijn de dingen waar de supporters van balen. Dit is hoe de achterban zich tegen de club gaat keren. Je kan niet steeds maar weer dezelfde fouten blijven maken. Hoeveel spelers moeten we nog gratis laten gaan? Of voor een laag bedrag?”