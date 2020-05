Fortuna-eigenaar reageert via Twitter op verhalen over Turkse overname

Fortuna Sittard-eigenaar Isitan Gün voelt zich dinsdag genoodzaakt om via Twitter te reageren op de geruchten in de Turkse media omtrent de eventuele overname van zakenman en televisieproducent Acun Ilicali. Gün benadrukt in het statement de goede band met zijn landgenoot, maar een akkoord tussen beide partijen is nog niet gesloten, zo klinkt het.

"Sinds vorige week worden we hier overstelpt door geruchten over de overname van Fortuna door Acun Ilicali", zo opent Gün zijn verklaring. "Mr. Ilicali is een van de meest prominente zakenmannen in Turkije, met een grote passie en liefde voor voetbal. Behalve dat hij een succesvolle internationale ondernemer is in het media- en televisielandschap, is hij ook een zeer gerespecteerd persoon in Turkije."

Gün weet al enige tijd van de interesse van Ilicali in Fortuna. "Een paar maanden geleden heeft hij zijn belangstelling geuit om betrokken te raken bij Fortuna Sittard, wat ik om twee redenen verwelkom", vervolgt de eigenaar van de Limburgse club. "Ten eerste is de interesse van Mr. Ilicali een bevestiging van het werk dat veel mensen sinds 2016 hier hebben verricht. Daarnaast is het een kans om de strategische positie van Fortuna de komende jaren flink te versterken."

Ondanks het wederzijdse respect is er nog geen deal gesloten in Sittard, zo stelt Gün. "We hopen elkaar snel te zien en de mogelijke stap vooruit van Fortuna te bespreken, zodra de reisbeperkingen worden verlicht", verwijst de bestuurder naar de coronacrisis. "Als onderdeel van onze volledige transparantie, wilde ik de Fortuna-familie zelf van informatie voorzien en dat zal ik blijven doen." Gün benadrukt voorts dat fans van Fortuna ‘nieuws en ‘geruchten’ hierover moeten negeren, behalve als de club zelf met een verklaring op de proppen komt.

Ilicali liet zich vorige week tegenover Fanatik uit over zijn ambities in de voetbalwereld. "Ik wil een goede club in Europa kopen, waarmee we nieuwe sterren aan het Turkse voetbal en de rest van de wereld kunnen leveren. Ik wil overigens niet zoals Roman Abramovich te werk gaan bij Chelsea." Bovengenoemde Turkse krant legde al snel de link met Fortuna, al is het nog onduidelijk of Ilicali daadwerkelijk wil instappen in Zuid-Limburg.