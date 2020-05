Mogelijk ‘scheve gezichten’ bij Ajax: ‘Ze bespreken alles in appgroepjes’

Niet alle spelers van Ajax gaan vooralsnog akkoord met een salariskorting. Vanwege de coronacrisis doen clubs een beroep op voetballers om een deel van hun gage af te staan om zo het hoofd boven water te kunnen houden. Marco Timmer, Ajax-watcher namens Voetbal International, laat weten dat de Ajacieden onderling veel praten over het al dan niet inleveren van salaris.

Timmer constateert dat Daley Blind onlangs te gehaast naar buiten trad met de mededeling dat de spelersgroep vanzelfsprekend een bijdrage zou leveren en solidair zouden zijn. "Het lijkt namelijk een hels karwei te worden het gezamenlijke loonoffer te realiseren. Uiteraard was het nieuws dat spelers, trainers en directie bij Ajax gingen inleveren mede een signaal naar de supporters", stelt hij op de site van het weekblad vast.

De journalist denkt dat een collectief optreden bij Ajax uitblijft, aangezien spelers dan soms enkele tonnen moeten afstaan. "Aanvoerder Dusan Tadic zou dan meer kwijt zijn dan de gehele selectie van bijvoorbeeld Willem II. Dat lijkt makkelijk met een miljoenensalaris, maar niemand kan en mag in het huishoudboekje van een voetballer kijken." Volgens de Ajax-watcher wordt een collectieve afspraak bemoeilijkt doordat veel spelers verschillende belangen hebben.

"Sommigen willen weg en kregen de toezegging dat Ajax zal meewerken aan een transfer. Maar dat was vóór corona. Zaakwaarnemers roeren zich en sommigen gebruiken het loonoffer nu in de onderhandelingen om de transferafspraken alsnog gerealiseerd te zien", zo klinkt het. "Een oplossing is dat Ajax met iedere speler afzonderlijk gaat praten om tot nieuwe afspraken te komen. Maar ook dat kan leiden tot scheve gezichten bij de spelers die bijna alles bespreken in de diverse appgroepjes."