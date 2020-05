Vitesse gaat andere koers varen: Sturing stopt als hoofdtrainer

Edward Sturing gaat komend seizoen in een andere rol verder bij Vitesse, zo meldt de club dinsdagochtend. De huidige interim-hoofdtrainer en de club zijn in gesprek over een andere functie. Sturing beschikt over een doorlopend contract. Volgens de Gelderlander is Sturing de topkandidaat voor de functie van hoofd opleidingen in Arnhem.

Sturing nam afgelopen winterstop de honneurs waar als interim-trainer. De ploeg was op weg naar de play-offs, totdat de Eredivisie noodgedwongen vroegtijdig werd beëindigd. “We zijn Edward dankbaar dat hij de afgelopen maanden de verantwoordelijkheid als interim-hoofdtrainer heeft genomen”, laat technisch directeur Johannes Spors weten op de clubsite.

“Elke club mag zich gelukkig prijzen met zulke clubmensen als Edward. Het is duidelijk dat Edward over veel kwaliteiten beschikt. We willen daarom dolgraag dat hij aan Vitesse verbonden blijft. Vanaf het begin van het proces hebben we alle opties omtrent het hoofdtrainerschap open gehouden. We hebben gesproken met Edward en met andere kandidaten. Op dit moment zijn we met Edward in gesprek over in welke rol we verder gaan met elkaar.”

“Uiteraard respecteer ik de beslissing van de club”, reageert Sturing. “Zoals ik vaker gezegd heb, wil ik van waarde zijn voor Vitesse. Dat had gekund in de rol van hoofdtrainer, maar dat kan ook op andere manieren. De komende periode benutten we de tijd om samen tot een plan te komen, waarin de club en ik elkaar versterken.”