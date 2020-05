‘Onaantastbare Ansu Fati moet Barcelona aan tien miljoen helpen’

Ansu Fati gaat Barcelona niet verlaten komende zomer, zo claimt Marca. Onlangs werd de zeventienjarige aanvaller gelinkt aan een tijdelijk vertrek uit het Camp Nou inzake de zoektocht naar speelminuten, waarbij onder meer Borussia Dortmund een optie was. Volgens de Spaanse krant is Fati echter een van de 'onaantastbare' spelers bij Barcelona.

Het toptalent is juist een van de weinige spelers die absoluut niet mag vertrekken, zo klinkt het. Ook een huurperiode elders is uitgesloten. Barcelona wil Fati 'dichtbij' houden en zien hoe hij zich ontwikkelt. 'Het probleem voor de tiener is echter: hoe kan hij zich ontwikkelen gezien de forse concurrentie in de aanval?', zo stipt Marca aan.

De grootmacht wacht ook af wat er met de play-offs in de Segunda B gaat gebeuren, de competitie waarin Barcelona B actief is. In Groep 3 van de Segunda B staan de Catalanen tweede. De club hoopt dat Fati het tweede team kan helpen in het bewerkstelligen van promotie naar LaLiga Smartbank, waardoor de club naar verluidt ongeveer tien miljoen euro kan bijschrijven.

De status van Fati bij de hoofdmacht is minder geworden de afgelopen maanden. Zo speelde de aanvaller in de laatste vijf competitiewedstrijden slechts 103 minuten. Met de aanwezigheid van Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé en de mogelijke komst van Lautaro Martinez en/of Neymar zit er komend seizoen ook weinig minuten voor de jongeling in het verschiet bij het eerste elftal, verwacht Marca.