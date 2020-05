Ajax komt met ‘hartverwarmende’ en ‘royale’ zet van dertien miljoen

Supporters van Ajax die hun seizoenkaart verlengen, lopen geen enkel financieel risico. De leiding van de Amsterdamse club heeft besloten dat de fans bij het spelen van alle thuiswedstrijden zonder publiek hun volledige aankoopbedrag kunnen terugvragen. "Ik ben altijd al trots op onze club, maar nu nog eens extra", laat directeur Fabian Nagtzaam van de Supporters Vereniging Ajax (SVA) aan De Telegraaf weten.

Na elke thuiswedstrijd dat in een lege Johan Cruijff ArenA wordt afgewerkt, hebben de seizoenkaarthouders recht op één-zeventiende van de aanschafprijs, variërend van bijna 250 tot 700 euro, aldus de krant. Ook voert de Eredivisionist geen indexatie of prijsverhogingen door en laat het de prijs van de seizoenkaarten dus hetzelfde als de voorbije voetbaljaargang.

TOP 10 GOALS - Quincy Promes

"Ajax wordt weleens een koude en kille club genoemd. Volkomen onterecht blijkt maar weer, want deze regeling is allesbehalve koud en kil, maar hartverwarmend", zegt Nagtzaam. "Ajax heeft het door de coronacrisis op dit moment financieel zwaar, maar zet desondanks zijn supporters met afstand op één. Het enige risico dat wij nu nog lopen, is dat Ajax geen kampioen wordt", lacht hij.

Commercieel directeur Menno Geelen geeft aan dat Ajax er ook dit jaar naar streeft om alle seizoenkaarten te laten verlengen. "We hebben bewust gekozen om het risico van spelen zonder publiek volledig bij onszelf neer te leggen. Dat is duidelijk, maar ook gepast naar deze trouwe groep fans", aldus Geelen. Nagtzaam vertelt dat de samenwerking met de Ajax-top op dit moment 'perfect' is. "Dat is in het verleden, bij andere directies, weleens anders geweest."

"Maar dat Ajax nu alle financiële risico's neemt, is geweldig en bijzonder tegelijk, want ik heb me ook laten vertellen dat het in totaal om een bedrag van ruim dertien miljoen euro gaat. Dat is voor elke club ongelooflijk veel geld", aldus de SVA-directeur, die spreekt van een 'royale regeling'. Andere clubs werken bijvoorbeeld met kortingen op losse kaartjes, vouchers of gold cards, waarbij het risico bij de fans ligt. "Bij ons is het gewoon heel simpel geld terug voor elke wedstrijd die niet mag worden bezocht."