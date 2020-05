Eén optie minder voor Nicolás Tagliafico: ‘Wél een geweldige club’

Nicolás Tagliafico wil komende zomer de stap naar een grote Europese competitie maken, zo gaf de linksback van Ajax recent aan. Ook zaakwaarnemer Ricardo Schlieper erkent nu dat de Argentijns international de wens heeft om in een buitenlandse topcompetitie aan de slag te gaan. De belangenbehartiger weigert echter namen van geïnteresseerde clubs te noemen.

“Dat is wel het idee, we zullen zien hoe de markt zich zal ontwikkelen. We hebben gesproken met clubs uit diverse landen, maar je begrijpt dat die gesprekken vertrouwelijk zijn”, benadrukt Schlieper in gesprek met Italiaanse media. De zaakwaarnemer komt er wel eerlijk voor uit dat Internazionale op dit moment geen interesse heeft. “We hebben geen enkel contact gehad. Inter is natuurlijk wél een geweldige club, zonder twijfel.”

Tagliafico vertelde vorige week dat een transfer vorig jaar zomer ook tot de mogelijkheden behoorde. Onder meer Atlético Madrid had belangstelling. "Atlético Madrid was geïnteresseerd. Maar we besloten om nog een jaar bij Ajax te blijven en daarna zakte de interesse weer weg. Dit jaar ligt alles nog open. We wachten af wat er gaat gebeuren”, zei de back, die nog twee jaar vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

De 27-jarige vleugelverdediger droomt er naar eigen zeggen van om in een Europese topcompetitie te spelen. "Ajax is een fantastische club, maar de Eredivisie is niet zo sterk", stelde Tagliafico vast. "De Premier League is voor mij wel de beste competitie ter wereld. LaLiga is de nummer twee en daarna volgt de Serie A. Als er een mogelijkheid voorbijkomt, dan gaan we die bespreken", besloot de 25-voudig international.