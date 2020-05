Peter Bosz: ‘Ik ken hem nu al lange tijd en hij kan nog veel beter’

Kai Havertz speelde maandagavond een belangrijke rol in de 1-4 overwinning van Bayer Leverkusen op Werder Bremen in de Bundesliga. De middenvelder, die al maandenlang aan clubs als Liverpool, Manchester United en Arsenal wordt gelinkt, scoorde tweemaal met het hoofd in de eerste helft. Peter Bosz wilde na afloop niets kwijt over de toekomst van de Duits international en gaf aan dat zijn pupil nog veel beter kan.

“Kai is een speciale voetballer, maar ik denk niet dat hij vandaag (maandag, red.) zijn beste wedstrijd heeft gespeeld”, verzekerde de trainer na afloop in Bremen. “Hij kan nog veel beter. Ik ken Kai nu al lange tijd en ik weet dat hij nog veel beter kan. Het heeft sowieso met wedstrijdritme te maken.” Ook bij Havertz lag de focus op zijn sportieve prestaties. “Ik ben heel blij met de zege. We hebben weinig fouten gemaakt en verdiend gewonnen.”

“We moeten deze lijn doortrekken en zaterdag ook winnen bij Borussia Mönchengladbach”, stelde het twintigjarige talent. Bosz kon in Bremen geen beroep doen op zijn topscorer Kevin Volland en daarom begon Havertz opnieuw, net als kort voor het stilleggen van de Bundesliga door de coronacrisis, als valse nummer negen. Het talent was mede daardoor bij liefst zeven doelpunten in zijn laatste vijf Bundesliga-duels betrokken.

Bayer Leverkusen is na de zege op een vijfde plaats in de Bundesliga terug te vinden. De achterstand op koploper Bayern München bedraagt acht punten. “Uiteraard zijn we tevreden, zeker als je de eerste wedstrijd na een break van twee maanden met 1-4 wint”, benadrukte Bosz. “Er waren veel vraagtekens. Dit was een verdiende overwinning, ook al speelden we niet altijd even goed. Dat heeft met wedstrijdritme te maken. We verloren soms makkelijk de bal, dat gebeurde voorheen weinig. Maar als je hier met 1-4 wint, moet je tevreden zijn. En ik ben tevreden”, benadrukte de Nederlander.

Florian Wirtz was een opvallende verschijning in de basiself: de middenvelder maakte zijn debuut in het eerste. Met 17 jaar en 15 dagen was hij de jongste Bayer-debutant ooit. Alleen Nuri Sahin (16 jaar, 11 maanden, 1 dag) en Yann Aurel Bisseck (16 jaar, 11 maanden, 28 dagen) waren ooit jonger toen zij hun Bundesliga-debuut maakten.