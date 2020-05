Zeefuik heeft boodschap voor binnenlandse clubs: ‘Zie het niet als arrogantie’

Deyovaisio Zeefuik heeft er inmiddels tweeënhalf jaar als speler van FC Groningen opzitten en als het aan de 22-jarige rechtsback ligt, blijft het daar ook bij. Zeefuik beschikt over een tot medio volgend jaar doorlopend contract bij de Trots van het Noorden en acht de tijd rijp voor een nieuw avontuur. De voorkeur van de vleugelverdediger ligt bij een buitenlands avontuur.

“Ik lees ook dat de crisis veel gevolgen zal hebben voor de transfermarkt en dat er geen geld meer is om spelers te kopen. Maar vooralsnog merkt mijn zaakwaarnemer dat er volop interesse is. En ik heb er eerder al geen geheim van gemaakt: het is tijd voor de volgende stap”, vertelt hij in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Zeefuik weet dat deze zomer de laatste kans is voor FC Groningen om nog een significant bedrag aan hem te verdienen.

“Geld is belangrijk voor de club. Er zijn hier mensen die hun baan hebben verloren door de coronacrisis. Geloof me, dat besluit moet de club genomen hebben omdat er echt geen andere oplossing is. Want Groningen is een enorm warme club”, gaat hij verder. Zeefuik kwam begin 2018 over van Ajax, dat hem eerst aan FC Groningen verhuurde en hem vervolgens definitief van de hand deed. De verdediger heeft het idee dat hij in de afgelopen jaren volwassen is geworden.

“Nu wil ik verder en dan moet ik naar het buitenland. Ik wil naar de Europa League of liever nog de Champions League. Zie het niet als arrogantie, hoor. Ik vind dat ik nog van alles moet leren en vooral humble moet blijven. Maar dat verder leren wil ik in de omgeving van een aansprekende club doen”, is hij stellig. Zeefuik werd de afgelopen weken genoemd als mogelijke opvolger van Denzel Dumfries bij PSV, maar lijkt dus andere plannen te hebben. Naast de Eindhovenaren zouden ook het Engelse Southampton en het Franse Stade Reims in de markt zijn voor de verdediger.