Ajax-talent Danilo Pereira herenigd met beeldschone en beroemde zus

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax-aanvaller Danilo Pereira keerde deze week terug naar Brazilië en genoot volop van de hereniging met zijn zus en moeder. Detail: Pereira’s zus Fernanda Queiroz (210.000 volgers op Instagram) kent in Brazilië grote bekendheid als model en had tot voor kort een relatie met Manchester City-speler Gabriel Jesus.





Pereira’s ploeggenoot Sontje Hansen vierde maandag zijn achttiende verjaardag.





Het was sowieso een feestdag op social media. Zinédine Zidane feliciteerde zijn zoon Theo met diens achttiende verjaardag, terwijl Toby Alderweireld, Nélson Semedo en Roman Bürki hun jarige partners in het zonnetje zetten. John Terry vierde de verjaardag van zijn tweeling Summer Rose en Georgie, terwijl Justin Kluivert zijn moeder de digitale felicitaties toezond. John Heitinga vierde het tienjarige huwelijksjubileum met zijn Charlotte.





Erik Pieters vraagt zich na acht weken in lockdown af wat hij met zijn baard aan moet.





Gianni Zuiverloon en Ryan Babel trapten de week af met rondje van 10 kilometer.





João Félix toonde deze week een glimp van zijn basketbalkunsten.