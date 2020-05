‘Dries Mertens gaat akkoord met tweejarig contract en salaris van vier miljoen’

Dries Mertens beschikt over een aflopend contract bij Napoli en de 33-jarige aanvaller werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek uit het Stadio San Paolo. Naast interesse uit de Premier League zou ook competitiegenoot Internazionale nadrukkelijk in de markt zijn geweest voor de Belg. Mertens lijkt nu echter de beslissing te hebben genomen om zijn verblijf in Napels verder te verlengen.

De doorgaans goed ingevoerde Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio meldt maandagavond laat namelijk dat Mertens en Napoli akkoord zijn over een nieuw contract voor de aanvaller. Voorzitter Aurelio De Laurentiis was in eerste instantie niet bereid om het aanbod dat Inter Mertens deed te evenaren, maar is volgens de berichtgeving nu toch overstag gegaan.

De Rode Duivel zal in de komende dagen zijn handtekening zetten onder een nieuwe, tot medio 2022 doorlopende verbintenis. Mertens gaat volgens Di Marzio 4 miljoen euro, exclusief bonussen, per seizoen opstrijken en krijgt na het signeren van zijn nieuwe verbintenis ook een tekenbonus van 2,5 miljoen toegeschoven. De routinier lijkt hiermee ook zijn zin te krijgen, aangezien hij in Italië alleen voor Napoli wilde spelen. De concrete aanbieding uit het buitenland waar Mertens eigenlijk op aasde is naar verluidt uitgebleven.

Mertens lijkt zodoende zijn loopbaan af te gaan sluiten bij de club die hem in 2013 overnam van PSV. De aanvaller speelde vooralsnog 311 wedstrijden in het blauw van Napoli en was daarin goed voor 121 doelpunten, wat hem samen met Marek Hamsik gedeeld topscorer aller tijden van i Partenopei maakt. De kans is overigens aanwezig dat Mertens na 2022 eveneens aan Napoli verbonden blijft: de club heeft eerder al uitgesproken plek voor hem te hebben als hij gestopt is met voetballen.