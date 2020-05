‘Juventus slaat bod van 74 miljoen euro op Matthijs de Ligt af’

Juventus heeft Barcelona nogmaals laten weten dat Matthijs de Ligt niet te koop is, zo meldt de Daily Mail. Volgens het Engelse dagblad op tabloidformaat heeft de Italiaanse grootmacht onlangs een Catalaans bod van 74 miljoen euro voor de twintigjarige centrumverdediger afgeslagen. Een klein jaar geleden betaalde Juventus nog 75 miljoen euro aan Ajax voor de diensten van De Ligt.

Het is al langer bekend dat Barcelona De Ligt graag aan de gelederen zou toevoegen. De Spanjaarden deden vorig jaar verwoede pogingen om de Oranje-international weg te halen bij Ajax, maar De Ligt gaf in de zomer zijn jawoord aan Juventus. De mandekker kende vervolgens een tumultueus seizoen in Turijn, waarin hij zowel hoogte- als dieptepunten beleefde. De Ligt belandde enkele keren op de bank, maar kwam uiteindelijk tot een respectabel aantal van 27 officiële duels, waarin hij 2 keer scoorde.

Volgens de Daily Mail is het ook om belastingtechnische redenen onwaarschijnlijk dat De Ligt komende zomer gaat vertrekken bij Juventus. De centrumverdediger maakte bij zijn komst naar de Serie A gebruik van een speciale regeling voor buitenlandse spelers, die een significant belastingvoordeel voor hem oplevert. Om aan de voorwaarden van die regeling te voldoen moeten spelers twee jaar in Italië actief blijven; voor De Ligt loopt die termijn dus tot medio 2021.

Een week geleden berichtte Mundo Deportivo nog over een ruildeal die door Barcelona zou zijn voorgesteld aan Juventus. De Spaanse sportkrant schreef dat de Catalanen handig gebruik wilden maken van de belangstelling van Juventus voor Arthur Melo, door de Braziliaan in te zetten als ruilwaar voor De Ligt. Juventus zag naar verluidt echter af van de constructie.