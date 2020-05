Bosz en Sinkgraven verhogen druk op top vier met ruime overwinning

Bayer Leverkusen heeft de hervatting van de Bundesliga maandagavond zonder kleerscheuren doorstaan. De ploeg van trainer Peter Bosz bleek in een leeg Weserstadion een maatje te groot voor het tegen degradatie strijdende Werder Bremen. Dankzij onder meer twee doelpunten van uitblinker Kai Havertz was Leverkusen uiteindelijk met 1-4 te sterk voor Werder en de manschappen van Bosz profiteren daarmee optimaal van het puntverlies dat RB Leipzig afgelopen zaterdag leed tegen SC Freiburg. De achterstand op de vierde positie, en het bijbehorende Champions League-ticket, bedraagt nu slechts een punt.

Doordat Davy Klaassen aan de kant van de thuisploeg ontbrak vanwege een schorsing bleef de Nederlandse inbreng op het veld beperkt tot Daley Sinkgraven. De linksback kwam binnen het halve uur op voorsprong met Leverkusen, waarna er in een tijdsbestek van vijf minuten nogmaals twee doelpunten vielen. De openingstreffer werd binnengekopt door Havertz, die na een knappe actie van Moussa Diaby alle vrijheid genoot in de zestien van de tegenstander.

Lang konden die Werkself echter niet van deze voorsprong genieten, aangezien een intikker van Theodor Gebre Selassie uit een corner de gelijkmaker betekende. Drie minuten later was het vervolgens opnieuw raak via het hoofd van Havertz, die een vrije trap van Kerem Demirbay kon verlengen.

Een kwartier na de rust volgde ook het derde kopdoelpunt van de bezoekers, al was het ditmaal Mitchell Weiser die doel trof in plaats van Havertz. Niet lang na de 3-1 kreeg Sinkgraven bijna zijn assist toen hij Leon Bailey bediende in de zestien. De invaller mikte na een goed aanname echter net naast het doel van Jiri Pavlenka, die twaalf minuten voor tijd de bal toch nog een keer uit het net moest vissen.

Een lange aanval van Leverkusen eindigde na een knappe steekbal van Karim Bellarabi namelijk voor de voeten van Demirbay, waarna hij de doelman met een wippertje wist te verschalken. Leverkusen doet zodoende goede zaken bovenin de Bundesliga en kan met vertrouwen toewerken naar de kraker tegen nummer drie Borussia Mönchengladbach van aankomende zaterdag. Werder neemt het op zijn beurt op dezelfde dag op tegen Freiburg.