Raiola raadde toptransfer naar Juventus af: ‘Daar kwam hij in de beloften’

Mino Raiola staat bekend om zijn goede contacten in zijn vaderland Italië, maar dat wil volgens de superzaakwaarnemer niet zeggen dat hij zijn cliënten zonder meer richting de Serie A begeleidt. Raiola onthult de mogelijkheid te hebben gehad om Erling Braut Haaland naar Juventus te brengen, maar zag het plan van de Italiaanse grootmacht met de centrumspits niet zitten en liet het afketsen.

Haaland maakte in de eerste seizoenshelft van 2019/20 grote indruk bij Red Bull Salzburg, waarvoor hij in 22 officiële wedstrijden liefst 28 keer doel trof. Het leverde hem de belangstelling op van diverse Europese topclubs, waaronder Juventus, zo onthult Raiola maandag. "Waarom ik hem niet naar Juventus heb gebracht? Omdat Juventus hem in het beloftenteam zou zetten", antwoordt Raiola in gesprek met La Repubblica.

Ook de concurrentie in de spitspositie bij Juventus was blijkbaar een bezwaar voor Raiola. "Anders zou hij maar reserve zijn achter Gonzalo Higuaín", zegt de belangenbehartiger. Uiteindelijk koos Haaland in januari voor een overstap naar Borussia Dortmund, dat twintig miljoen euro neertelde voor de negentienjarige Noor. De aanvaller maakt vanaf zijn start in Duitsland enorme indruk, en staat momenteel op twaalf goals in evenzoveel duels.

Met zijn vliegende start in Dortmund heeft Haaland zich in de kijker gespeeld bij Real Madrid, dat de centrumspits volgens AS wil flankeren met Eden Hazard en Kylian Mbappé. Volgens dezelfde Spaanse sportkrant zal Real Madrid vanwege de coronacrisis komende zomer echter niet de middelen hebben om Haaland naar het Santiago Bernabéu te halen. Bovendien is de onderhandelingspositie van Dortmund door het nog twee jaar doorlopende contract van de aanvaller sterk.