Wat is het salaris van Frenkie de Jong en hoe hoog is zijn marktwaarde?

Frenkie de Jong speelde zich bij Ajax in de kijker en was onhoudbaar toen bijna alle Europese grootmachten hem wilden inlijven. Barcelona kwam uiteindelijk als winnaar uit de strijd en haalde de Oranje-international voor tientallen miljoenen euro’s naar het Camp Nou. De Jong tekende in Catalonië een contract waardoor hij er financieel stevig op vooruit ging ten opzichte van zijn salaris in Amsterdam. De toekomst lacht De Jong toe, zeker ook in financieel opzicht.

Marktwaarde en transfersom Frenkie de Jong

De 22-jarige middenvelder werd opgeleid bij Willem II en haalde het eerste elftal. PSV wilde hem graag inlijven, maar zijn keuze viel op Ajax. De Amsterdammers wisten hem over te nemen voor een symbolisch bedrag van één euro en een doorverkooppercentage, wat destijds een goede deal leek voor Ajax. De marktwaarde van De Jong lag volgens Transfermarkt op 250.000 euro. De middenvelder ontwikkelde zich sterk en klom via Jong Ajax op naar het eerste elftal.

Dat het hard kan gaan in het voetbal, heeft De Jong wel bewezen. Aan het begin van het seizoen 2018/19 lag zijn geschatte marktwaarde op 7 miljoen euro. Dat bedrag zou gedurende de jaargang als een speer omhoog schieten. De Jong maakte een weergaloze indruk in het shirt van Ajax en blonk uit op het hoogste podium: de Champions League. In een poule met Bayern München, Benfica en AEK Athene overwinterde Ajax, met De Jong als een van de belangrijkste spelers.

De clubs stonden in de rij. Manchester City en Paris Saint-Germain waren concreet en wilden hem dolgraag aantrekken, maar het was Barcelona dat hem wist te contracteren aan het begin van 2019. De marktwaarde van De Jong werd destijds geschat op 60 miljoen euro. Hij vertrok echter voor 75 miljoen euro, een transfersom die via bonussen kan oplopen tot 86 miljoen euro. Daarmee is de creatieve middenvelder de duurst verkochte speler uit de clubgeschiedenis van Ajax.

De marktwaarde van De Jong is in 2019 verder gestegen. Na het bereiken van de halve finale van de Champions League ging zijn waarde omhoog en dat ging verder na de finale van de Nations League. In de zomer van vorig jaar was zijn geschatte waarde 85 miljoen euro. Eind 2019 tikte De Jong zijn hoogste marktwaarde aan: 90 miljoen euro. Dat bedrag heeft niet lang stand gehouden, want door de coronacrisis is zijn marktwaarde naar beneden bijgesteld naar 75 miljoen euro.

Deal tussen Ajax en Willem II

Willem II wilde 800.000 euro hebben voor De Jong, maar dat wilde Ajax niet betalen. De middenvelder stapte uiteindelijk voor een euro over naar de Johan Cruijff ArenA. De Tilburgers ontvingen geen transfersom, maar gingen akkoord met een doorverkooppercentage van 15 procent, zo schreef het Algemeen Dagblad in 2019. Zodoende houdt Willem II 8,6 miljoen euro over aan de deal tussen Ajax en Barcelona. RKC Waalwijk, de club die de opleiding deelde met Willem II, heeft circa 5 miljoen euro verdiend aan De Jong.

De krant wist te melden dat het Theo van Duivenbode was die als lid van raad van commissarissen bij Ajax indertijd geen toestemming gaf aan directeur spelerszaken Marc Overmars om De Jong voor acht ton over te nemen. De Jong speelde in totaal 42 minuten namens Willem II in de Eredivisie. De Tilburgers houden zodoende ruim twee ton over aan iedere speelminuut van de Oranje-international. “Ik gun het Willem II van harte dat ze nog wat geld voor me hebben gekregen”, zei De Jong. “Het is wel jammer dat ze het moeten delen met RKC. Ik had liever gezien dat het helemaal voor Willem II was.”

Salaris Frenkie de Jong

Op 23 januari 2019 maakte Ajax bekend dat het een akkoord had bereikt met Barcelona over de transfersom van De Jong. De middenvelder zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2024 aan de club verbindt. In zijn verbintenis is een ontsnappingsclausule van vierhonderd miljoen euro opgenomen. Met zijn salaris behoort hij tot de bestbetaalde voetballers van Nederland. Volgens diverse media strijkt De Jong jaarlijks tien miljoen euro op. Dat bedrag zou via bonussen met nog eens zes miljoen euro kunnen oplopen.

Ontsnappingsclausules Barcelona

Speler Afkoopsom Contract tot Carles Aleñá €75 miljoen 30/06/2022 Moussa Wague €100 miljoen 30/06/2023 Nélson Semedo €100 miljoen 30/06/2022 Ivan Rakitic €125 miljoen 30/06/2021 Jean-Clair Todibo €150 miljoen 30/06/2023 Ansu Fati €170 miljoen 30/06/2022 Marc-André ter Stegen €180 miljoen 30/06/2022 Junior Firpo €200 miljoen 30/06/2024 Neto €200 miljoen 30/06/2023 Luis Suárez €200 miljoen 30/06/2021 Arturo Vidal €300 miljoen 30/06/2021 Clément Lenglet €300 miljoen 30/06/2023 Frenkie de Jong €400 miljoen 30/06/2024 Arthur €400 miljoen 30/06/2024 Ousmane Dembélé €400 miljoen 30/06/2022 Jordi Alba €500 miljoen 30/06/2024 Francisco Trincão €500 miljoen 30/06/2025 Sergio Busquets €500 miljoen 30/06/2023 Samuel Umtiti €500 miljoen 30/06/2023 Sergi Roberto €500 miljoen 30/06/2022 Gerard Piqué €500 miljoen 30/06/2022 Lionel Messi €700 miljoen 30/06/2021 Antoine Griezmann €800 miljoen 30/06/2024

Coronacrisis

Door de uitbraak van het coronavirus is de voetbalwereld in financieel opzicht hard geraakt. De Jong en zijn ploeggenoten zijn daarom akkoord gegaan met het inleveren van salaris. Om de club te helpen werd vanuit de selectie besloten dat alle spelers zeventig procent van het dagloon zouden inleveren. In de Spaanse media verschenen berichten dat de Barcelona-selectie het voorstel om salaris in te leveren geweigerd had, maar dat gerucht werd door aanvoerder Lionel Messi uit de wereld geholpen.

“Er wordt veel gezegd en geschreven, maar we zijn altijd bereid geweest mee te werken. Wij beseffen hoe ernstig deze situatie is”, zo liet de Argentijnse aanvaller weten op sociale media. Zijn post werd door een aantal van zijn ploeggenoten gedeeld, onder meer door De Jong. “We zijn onder het vergrootglas gelegd, om zo de druk op ons te verhogen. Terwijl we dit altijd al van plan waren. Sterker nog, het heeft enkele dagen geduurd omdat we op zoek waren naar een manier waarop we de club en al haar medewerkers konden helpen.”

Frenkie weer op trainingsveld Barcelona, Messi verschijnt zonder baard

Extra inkomsten

De Jong is verbonden aan het sportkledingmerk Nike, al is het onbekend welk bedrag gemoeid is met deze deal. ESPN meldde vorig jaar dat het Amerikaanse merk een deel van het salaris van De Jong bij Barcelona voor zijn rekening neemt. Het bedrijf wilde er zo voor zorgen dat De Jong Barça definitief boven een overstap naar PSG zou verkiezen.

Nike is sponsor van zowel Barcelona en De Jong en bronnen rondom de club hebben de Amerikaanse sportzender laten weten dat het merk een ‘significant bedrag’ heeft geïnvesteerd in het salaris van De Jong. Hooggeplaatste functionarissen binnen het bedrijf zijn ervan overtuigd dat de prestaties van de 22-jarige spelmaker ertoe zullen leiden dat deze investering ruimschoots terug wordt verdiend.

‘Frenkie de Jong weigerde iconisch rugnummer bij Barcelona om twee redenen’

Lees artikel

Nike heeft de middenvelder gevraagd om, vanwege marketingtechnische redenen, met alleen ‘Frenkie’ op zijn shirt te gaan spelen, maar de speler zelf ging daar niet mee akkoord: “Nike heeft dat vanuit oogpunt van merchandising liever. Ik weet niet zeker of ik dat wil”, reageerde hij in februari tegenover Het Kontakt. Hij besloot om met zijn achternaam op zijn rug te spelen en koos daarbij voor rugnummer 21.

Als speler van het Nederlands elftal ontvangt De Jong premies. De Telegraaf meldde vorig jaar dat Oranje-internationals 4.000 euro bruto per gespeelde interland ontvangen. De teller van De Jong in het shirt van Nederland staat inmiddels op 13 wedstrijden.