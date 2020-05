Feyenoord kansloos geacht: ‘Alleen Ajax kan hem betalen’

Klaas-Jan Huntelaar beschikt over een aflopend contract bij Ajax en er is nog geen definitieve beslissing genomen over het al dan niet aanblijven van de routinier in Amsterdam. Als een andere mogelijkheid wordt een terugkeer naar sc Heerenveen geopperd en clubicoon Riemer van der Velde zou een dergelijke move voor Huntelaar verwelkomen.

“Maak hem aanvoerder, maak hem belangrijk. Ik zou het heel fijn vinden als The Hunter terugkomt”, vertelt de oud-voorzitter van de Friese club bij Omrop Fryslân. “Hij is 37 en in de bloei van zijn leven. Zijn kinderen en vrouw willen dat hij doorgaat en hijzelf eigenlijk ook. Maar niet meer als reserve”, beweert Van der Velde op basis van informatie die hij ‘hier en daar’ te horen heeft gekregen.

“Als ze hem bij Ajax serieus zouden nemen, was hij nu nog topscorer van Nederland”, is hij stellig over Huntelaar. Naast de ex-spits van Heerenveen kwam met Joey Veerman ook een speler die op dit moment bij de club actief is ter sprake. De 21-jarige middenvelder wordt nadrukkelijk aan een overgang naar Feyenoord gelinkt, maar Van der Velde ziet hem juist eerder bij Ajax spelen.

“Er is maar één club die dat kan betalen en dat is Ajax. Ajax had vroeger Lasse Schöne. Veerman is nu al beter dan Schöne op die leeftijd was. Hij was een toegevoegde waarde, maar was op alle fronten net iets minder dan Veerman. Veerman is sneller, heeft meer inhoud, is technisch vaardiger en heeft een goede eindpass. Hij kan een heleboel. Goed genoeg voor Ajax? Ja.” Van der Velde is dan ook van mening dat Feyenoord eigenlijk geen kans maakt: “Feyenoord gaat met een lege beurs naar de winkel, dat heeft geen zin. Vroeger zeiden ze: ‘zonder kloten naar de hoerenkast’”, sluit hij lachend af.