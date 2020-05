Martin Jol grijpt hard in bij ADO Den Haag: ‘Ik vond het dramatisch’

ADO Den Haag presenteerde maandag Aleksandar Rankovic als de nieuwe hoofdtrainer van de club. De oud-middenvelder, die als voetballer vijf jaar in de Hofstad speelde, komt op voorspraak van technisch adviseur Martin Jol, die het erg ziet zitten in de Serviër. Volgens Jol waren veranderingen hard nodig, omdat de situatie die hij vorig jaar bij zijn aanstelling aantrof 'dramatisch' was, zo vertelt hij in onderstaand interview met DAZN.