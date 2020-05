Joey Veerman hoort hoge vraagprijs: ‘Als ze dat vragen, kom ik nooit weg’

Joey Veerman staat al tijden in de belangstelling van Feyenoord, maar van een concrete aanbieding voor de middenvelder van sc Heerenveen is nog altijd geen sprake. Technisch manager Gerry Hamstra van de Friezen benadrukt maandag tegenover FOX Sports dat Feyenoord op geen enkele manier contact heeft opgenomen voor Veerman. "Nee, geen contact. Kan ik nog duidelijker zijn?", glimlacht de directeur.

Veerman zelf weet wél van de interesse vanuit Rotterdam. "Ik kan er omheen draaien, maar ze hebben mijn zaakwaarnemer gesproken", zegt de creatieve middenvelder. "Maar, wat Gerry waarschijnlijk ook al heeft gezegd, ze hebben nog geen contact opgenomen met Heerenveen, dus dan lijkt mij dat er nog niks aan de hand is." De 21-jarige Veerman zou zeker geen 'nee' zeggen tegen een stap hogerop.

"Sommige mensen zullen zeggen: 'Je kunt beter nog een jaar blijven, anders kom je op de bank.' Maar toen ik van FC Volendam naar Heerenveen ging (vorig jaar zomer, red.), dachten ze ook: misschien het eerste jaar als wisselspeler. Maar eigenlijk stond ik na één week al in de basis. Uiteindelijk vind ik dat je dat zelf moet kunnen laten zien. Tja, waarom niet?" Op de vervolgvraag of Veerman dus klaar is voor een vervolgstap, zegt hij: "Dat moeten de mensen zelf maar invullen."

Het is niet bekend wat de vraagprijs van Heerenveen voor Veerman is. Ook de jeugdinternational zelf weet dat niet precies. "Ik zou het echt niet weten, maar laatst zei Gerry wel, dat was wel voor de grap: 'Onder de tien miljoen euro kom je niet weg.' Maar dat zijn alleen maar leuke geintjes. Als ze dat vragen, zit ik hier waarschijnlijk tot mijn 35ste, en dat is ook weer niet de bedoeling", lacht Veerman.

Hamstra vertelt desgevraagd dat Heerenveen ondanks de coronacrisis niet genoodzaakt is tot het verkopen van spelers. "Het is niet zo dat we het mes op de keel hebben, onze liquiditeit is oké voor een bepaalde tijd. Wat een bepaalde tijd is? Meer dan een paar maanden", aldus de directeur, die toegeeft dat aankopen er voorlopig niet inzitten. "Dat is lastig, dat kan niet. Op dat punt zijn we genoodzaakt om rustiger aan te doen. Als de kans echt komt en we denken van 'deze mogen we niet laten lopen', dan gaan we er echt wel voor. Alleen ook daarin is de markt wat onvoorspelbaar."