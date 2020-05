Jack van Gelder: ‘Ik denk dat Ajax hem dan zo snel mogeljk weg moet brengen’

Sergiño Dest wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar Bayern München en een paar dagen geleden doken ook de eerste geruchten op over belangstelling van Barcelona in de rechtsback van Ajax. Jack van Gelder vindt dat de Amsterdammers mee moeten werken aan een vertrek van het talent, als er inderdaad interesse is vanuit het Camp Nou.

“Met alle respect, ook Dest wordt door een aantal mensen bij Barcelona genoemd. Dan denk ik: als Dest wordt genoemd bij Barcelona, al mag je door een aantal landen niet rijden, breng hem weg. Zo snel mogelijk, onder een deken en weg”, stelt hij maandagavond bij Paniekvoetbal van Ziggo Sport. “Hij is een hartstikke leuke voetballer met veel enthousiasme, maar als hij nou één ding niet heeft, dan is het discipline. Hij doet maar wat.”

“En ik denk dat er bij Barcelona best wel behoefte is verdedigers die eroverheen gaan, maar die toch ook wel wat discipline hebben. Dit wordt genoemd door zaakwaarnemers en journalisten, ik kan me daar niets serieus bij voorstellen”, gaat de journalist verder. Jan van Halst is minder stellig en acht een transfer, ondanks dat Dest nog weinig ‘bewezen’ heeft, niet onmogelijk: “Het is ook zaak voor clubs om potentiële talenten relatief goedkoop aan te trekken. Ik denk dat er bij hem nog wel rek in zit.”

Van Gelder blijft echter kritisch: “Hij heeft één ding niet als verdediger: hij kan niet verdedigen. Hij corrigeert dat op snelheid, maar hij kan niet verdedigen.” Met de tegenwerping van de eveneens aanwezige Youri Mulder dat Jordi Alba defensief ook weleens een steekje laat vallen, kan hij dan ook weinig: “Die is positioneel nog stukken sterker dan Dest hoor.”